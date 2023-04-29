Главным тренером ХК "Лада" стал Олег Браташ

Хоккейный клуб "Лада" согласовал кандидатуру Олега Браташа на пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба автозаводцев. Спортивным директором тольяттинского клуба станет Рафик Якубов.
"В ХК "Лада" согласована кандидатура на пост главного тренера — Олег Браташ. Тренер — Павел Десятков, спортдиректор — Рафик Якубов. Подписание контрактов ожидается 5 мая. Контракты у всех согласованы на два сезона. Мои полномочия также продлены на два года", — прокомментировал кадровые перестановки генеральный директор "Лады" Александр Чеботарев.
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