Главным тренером ХК "Лада" стал Олег Браташ

Хоккейный клуб "Лада" согласовал кандидатуру Олега Браташа на пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба автозаводцев. Спортивным директором тольяттинского клуба станет Рафик Якубов.

"В ХК "Лада" согласована кандидатура на пост главного тренера — Олег Браташ. Тренер — Павел Десятков, спортдиректор — Рафик Якубов. Подписание контрактов ожидается 5 мая. Контракты у всех согласованы на два сезона. Мои полномочия также продлены на два года", — прокомментировал кадровые перестановки генеральный директор "Лады" Александр Чеботарев.