В Самаре устранили дефект на теплосети

Специалисты "ПТС" завершили сварочные работы на месте устранения дефекта теплосети Верхней зоны Безымянской отопительной котельной, сообщили в компании.
Начато заполнение системы горячей водой и подготовка к переводу потребителей на штатную схему теплоснабжения.
Напомним, в понедельник, 30 декабря, в ходе обследования участка верхней зоны Безымянской отопительной котельной специалисты "ПТС" обнаружили дефект.
На время ремонтных работ для всех потребителей была организована временная схема теплоснабжения.
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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?