В Самаре устранили дефект на теплосети

Специалисты "ПТС" завершили сварочные работы на месте устранения дефекта теплосети Верхней зоны Безымянской отопительной котельной, сообщили в компании.

Начато заполнение системы горячей водой и подготовка к переводу потребителей на штатную схему теплоснабжения.

Напомним, в понедельник, 30 декабря, в ходе обследования участка верхней зоны Безымянской отопительной котельной специалисты "ПТС" обнаружили дефект.

На время ремонтных работ для всех потребителей была организована временная схема теплоснабжения.