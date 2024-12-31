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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре устранили дефект на теплосети

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "ПТС" завершили сварочные работы на месте устранения дефекта теплосети Верхней зоны Безымянской отопительной котельной, сообщили в компании.

Начато заполнение системы горячей водой и подготовка к переводу потребителей на штатную схему теплоснабжения.

Напомним, в понедельник, 30 декабря, в ходе обследования участка верхней зоны Безымянской отопительной котельной специалисты "ПТС" обнаружили дефект.

На время ремонтных работ для всех потребителей была организована временная схема теплоснабжения.

Гид потребителя

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