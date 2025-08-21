Под Самарой Subaru наехал на дорожное ограждение и перевернулся - пострадали 4 человека, включая ребенка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на четверг, 21 августа, в 00:05 на дороге "Обход Сызрани" со стороны Саратова в направлении Самары 58-летний мужчина на Subaru наехал на дорожное ограждение, после чего автомобиль перевернулся, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области