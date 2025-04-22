АО "Транснефть — Приволга" в первом квартале 2025 года выполнило более 8 тыс. экологических исследований

Подведены итоги работы лабораторий эколого-аналитического контроля АО "Транснефть — Приволга" за первый квартал текущего года. Специалисты лабораторий эколого-аналитического контроля (ЛЭАК) предприятия выполнили 8,32 тыс. экологических анализов, в том числе 7,38 тыс. исследований воды, 870 — воздуха, 70 — почвы. Результаты неизменно подтверждали соответствие деятельности установленным нормативам в сфере экологической безопасности.

В структуре предприятия функционируют четыре аккредитованных лаборатории эколого-аналитического контроля. Они оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов, которое ежегодно обновляется. С начала текущего года для ЛЭАК Бугурусланского и Самарского районных нефтепроводных управлений (РНУ) приобретены три единицы оборудования, в том числе генератор газовых смесей ГГС-УР, термореактор лабораторный "Термион" и холодильник "Позис ХФ-400-3".

АО "Транснефть — Приволга" ведет непрерывную работу по минимизации воздействия производственных процессов на окружающую среду. Так, в 2025 году планируется начать строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции "Кузьмичи" производительностью 25 куб. м в сутки. Кроме того, начнется строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10 куб. м в сутки на приемо-сдаточном пункте на 915 км Волгоградского РНУ. В каждом из сооружений будет применена технология мембранного биореактора, которая дает ряд преимуществ по сравнению с традиционной биологической очисткой.

Штат лабораторий укомплектован высококвалифицированными специалистами. Согласно утвержденным графикам они проводят широкий спектр испытаний в зоне расположения производственных объектов. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

В числе приоритетов деятельности АО "Транснефть — Приволга" — экологическая безопасность и рациональное природопользование, проведение эколого-аналитического мониторинга, контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, производственный экологический контроль и контроль работоспособности природоохранного оборудования.