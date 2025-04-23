АО "Транснефть — Приволга" — в числе лидеров организаций системы "Транснефть" по обеспечению промышленной безопасности и производственного контроля

АО "Транснефть — Приволга" в рамках корпоративного конкурса заняло второе место среди организаций системы "Транснефть" по итогам работы в области промышленной безопасности и производственного контроля за 2024 год.

Отсутствие травматизма, высокое качество организации производственного контроля, повышенная готовность аварийно-спасательных формирований к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций, неукоснительное соблюдение стандартов безопасности на производстве — в числе основополагающих принципов организации деятельности АО "Транснефть — Приволга".

На предприятии внедрена и эффективно действует система управления промышленной безопасностью. Она включает комплекс мер, повышающих безопасность эксплуатации сооружений и оборудования на всех производственных площадках. В целях предупреждения аварийных ситуаций проводится диагностика, планово-предупредительные ремонты нефтепроводов и технологического оборудования. Своевременно продлеваются сроки безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений.

В 2024 году в целях обучения персонала, а также поддержания в постоянной готовности сил и средств проведены более 1,1 тыс. учебно-тренировочных занятий по отработке действий при возникновении возможных аварийных ситуаций на объектах.

При подведении итогов конкурса отмечена высокая степень оснащенности аварийно-спасательных формирований предприятия оборудованием и техникой, их готовность к ликвидации аварий и инцидентов, качество организации производственного контроля, эффективность работы комиссий производственного контроля. Налажена эффективная информационная работа с персоналом подразделений по вопросам обеспечения безопасности на производстве.

АО "Транснефть — Приволга" третий год подряд входит в тройку лидеров. По итогам 2022 года Обществу было присвоено второе место, а по итогам 2023 — третье место в области промышленной безопасности и производственного контроля среди организаций системы "Транснефть".