16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть — Приволга" — в числе лидеров организаций системы "Транснефть" по обеспечению промышленной безопасности и производственного контроля АО "Транснефть — Приволга" в первом квартале 2025 года выполнило более 8 тыс. экологических исследований Глава представительства АО "Транснефть — Приволга" в Казахстане удостоена Благодарности президента РФ Сотрудники АО "Транснефть — Приволга" присоединились к Всероссийской акции по сдаче крови "Код донора. Защитники Отечества" АО "Транснефть — Приволга" вошло в тройку лучших организаций системы "Транснефть" в области природоохранной деятельности

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть — Приволга" — в числе лидеров организаций системы "Транснефть" по обеспечению промышленной безопасности и производственного контроля

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть — Приволга" в рамках корпоративного конкурса заняло второе место среди организаций системы "Транснефть" по итогам работы в области промышленной безопасности и производственного контроля за 2024 год.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Отсутствие травматизма, высокое качество организации производственного контроля, повышенная готовность аварийно-спасательных формирований к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций, неукоснительное соблюдение стандартов безопасности на производстве — в числе основополагающих принципов организации деятельности АО "Транснефть — Приволга".

На предприятии внедрена и эффективно действует система управления промышленной безопасностью. Она включает комплекс мер, повышающих безопасность эксплуатации сооружений и оборудования на всех производственных площадках. В целях предупреждения аварийных ситуаций проводится диагностика, планово-предупредительные ремонты нефтепроводов и технологического оборудования. Своевременно продлеваются сроки безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений.

В 2024 году в целях обучения персонала, а также поддержания в постоянной готовности сил и средств проведены более 1,1 тыс. учебно-тренировочных занятий по отработке действий при возникновении возможных аварийных ситуаций на объектах.

При подведении итогов конкурса отмечена высокая степень оснащенности аварийно-спасательных формирований предприятия оборудованием и техникой, их готовность к ликвидации аварий и инцидентов, качество организации производственного контроля, эффективность работы комиссий производственного контроля. Налажена эффективная информационная работа с персоналом подразделений по вопросам обеспечения безопасности на производстве.

АО "Транснефть — Приволга" третий год подряд входит в тройку лидеров. По итогам 2022 года Обществу было присвоено второе место, а по итогам 2023 — третье место в области промышленной безопасности и производственного контроля среди организаций системы "Транснефть".

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4