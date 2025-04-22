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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Самаре началась "Зелёная весна"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области активно включились во всероссийскую акцию по благоустройству городов после зимы. С метлами и лопатами на улицы города выходят волонтеры, жители и трудовые коллективы. Сотрудники Куйбышевского НПЗ, например, наводят порядок в своем родном районе — Куйбышевском.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В ближайшие дни коллектив предприятия, а это около 3 тыс. человек, наведет порядок и чистоту на границе между промзоной и жилой застройкой. Здесь, на пересечении улиц Фасадной и Грозненской и в прилегающем сквере за зиму скапливается немало мусора. Волонтёры КНПЗ собрали, рассортировали и отправили на переработку несколько тонн отходов.

Активные работы по благоустройству затронули и любимое место прогулок заводчан и жителей района — заводскую аллею. Здесь обновили фонтан, развили новые клумбы и газонные лужайки, подсадили новые красивые деревья.

В этом году к весенней уборке активисты подошли с особым энтузиазмом, так как завод готовится к двум значимым датам –юбилею Великой Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию со дня пуска в эксплуатацию КНПЗ.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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