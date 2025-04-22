В Самаре началась "Зелёная весна"

Жители Самарской области активно включились во всероссийскую акцию по благоустройству городов после зимы. С метлами и лопатами на улицы города выходят волонтеры, жители и трудовые коллективы. Сотрудники Куйбышевского НПЗ, например, наводят порядок в своем родном районе — Куйбышевском.

В ближайшие дни коллектив предприятия, а это около 3 тыс. человек, наведет порядок и чистоту на границе между промзоной и жилой застройкой. Здесь, на пересечении улиц Фасадной и Грозненской и в прилегающем сквере за зиму скапливается немало мусора. Волонтёры КНПЗ собрали, рассортировали и отправили на переработку несколько тонн отходов.

Активные работы по благоустройству затронули и любимое место прогулок заводчан и жителей района — заводскую аллею. Здесь обновили фонтан, развили новые клумбы и газонные лужайки, подсадили новые красивые деревья.

В этом году к весенней уборке активисты подошли с особым энтузиазмом, так как завод готовится к двум значимым датам –юбилею Великой Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию со дня пуска в эксплуатацию КНПЗ.