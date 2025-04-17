Сотрудники АО "Транснефть — Приволга" присоединились к Всероссийской акции по сдаче крови "Код донора. Защитники Отечества"

Сотрудники АО "Транснефть — Приволга" стали участниками Всероссийской акции по сдаче крови "Код донора. Защитники Отечества". Мероприятия прошли в преддверии Национального дня донора в России и были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Всего в акции участвовали 188 человек. В общей сложности они сдали около 85 литров крови.
Самое массовое мероприятие прошло в Самаре. Мобильный комплекс Службы крови Самарской области посетили 110 человек — представители аппарата управления и филиалов предприятия.
К Всероссийской акции присоединились 58 сотрудников подразделений Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ). Они пополнили банк крови на 26 литров. Ранее, доноры Саратовского РНУ сдали около 10 литров крови и ее компонентов.
Обязательным условием проведения донаций было успешное прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний к сдаче крови. В мероприятии участвовали как пришедшие сдавать кровь впервые, так и работники, имеющие звание "Почетный донор". Акции по сдаче крови традиционно вызывают большой отклик среди сотрудников, в том числе, в виду высокой активности волонтерского движения.
Корпоративные донорские акции — важная часть программы добровольческих мероприятий, которая реализуется в АО "Транснефть — Приволга". Они проводятся более 10 лет в рамках сотрудничества со Службами крови, которые входят в Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА).
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее