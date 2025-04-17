Сотрудники АО "Транснефть — Приволга" присоединились к Всероссийской акции по сдаче крови "Код донора. Защитники Отечества"

Сотрудники АО "Транснефть — Приволга" стали участниками Всероссийской акции по сдаче крови "Код донора. Защитники Отечества". Мероприятия прошли в преддверии Национального дня донора в России и были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Всего в акции участвовали 188 человек. В общей сложности они сдали около 85 литров крови.

Самое массовое мероприятие прошло в Самаре. Мобильный комплекс Службы крови Самарской области посетили 110 человек — представители аппарата управления и филиалов предприятия.

К Всероссийской акции присоединились 58 сотрудников подразделений Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ). Они пополнили банк крови на 26 литров. Ранее, доноры Саратовского РНУ сдали около 10 литров крови и ее компонентов.

Обязательным условием проведения донаций было успешное прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний к сдаче крови. В мероприятии участвовали как пришедшие сдавать кровь впервые, так и работники, имеющие звание "Почетный донор". Акции по сдаче крови традиционно вызывают большой отклик среди сотрудников, в том числе, в виду высокой активности волонтерского движения.

Корпоративные донорские акции — важная часть программы добровольческих мероприятий, которая реализуется в АО "Транснефть — Приволга". Они проводятся более 10 лет в рамках сотрудничества со Службами крови, которые входят в Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА).