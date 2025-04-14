АО "Транснефть — Приволга" вошло в тройку лучших организаций системы "Транснефть" в области природоохранной деятельности

АО "Транснефть — Приволга" отмечено корпоративной наградой по итогам работы за 2024 год в области экологической безопасности и рационального природопользования.
Предприятие награждено дипломом призёра в номинации "Лидер природоохранной деятельности" (III место) — корпоративного конкурса, который проводится с 2016 года. В качестве критериев конкурса оценивались 28 фактических показателей природоохранной деятельности дочерних предприятий ПАО "Транснефть".
По итогам 2024 года АО "Транснефть — Приволга" продемонстрировало эффективную работу
по достижению ключевых показателей в области экологической безопасности.
В минувшем году лаборатории эколого-аналитического контроля предприятия выполнили 40 тыс. анализов поверхностных, сточных, подземных и питьевых вод, атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон и почв в зоне расположения производственных объектов. Превышения предельно допустимых концентраций веществ не выявлялось.
АО "Транснефть — Приволга" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализует ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. Так, в 2024 году выполнены работы по обустройству площадок временного накопления отходов на четырех объектах Волгоградского районного нефтепроводного управления.
Соблюдение природоохранного законодательства и модернизация производственной инфраструктуры позволили предприятию полностью исключить сверхнормативные платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
В 2024 году продолжилась работа по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Местами зарыбления стали Волгоградское, Нижнекамское, Саратовское водохранилища, а также реки Дон и Медведица. Всего в течение года акваторию водных объектов в регионах деятельности предприятия пополнили 324 тыс. мальков стерляди, толстолобика и сазана. Еще одним важным направлением экологической деятельности является реализация волонтёрских проектов по благоустройству и озеленению территорий в регионах присутствия. В течение года было проведено 19 акций — экосубботники по уборке водоохранных зон рек Бавлинка, Большой Кинель и Волга, территорий национального парка "Самарская Лука", скверов и парков, высадка деревьев и кустарников, а также помощь приютам для бездомных животных.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее