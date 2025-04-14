АО "Транснефть — Приволга" вошло в тройку лучших организаций системы "Транснефть" в области природоохранной деятельности

АО "Транснефть — Приволга" отмечено корпоративной наградой по итогам работы за 2024 год в области экологической безопасности и рационального природопользования.

Предприятие награждено дипломом призёра в номинации "Лидер природоохранной деятельности" (III место) — корпоративного конкурса, который проводится с 2016 года. В качестве критериев конкурса оценивались 28 фактических показателей природоохранной деятельности дочерних предприятий ПАО "Транснефть".

По итогам 2024 года АО "Транснефть — Приволга" продемонстрировало эффективную работу

по достижению ключевых показателей в области экологической безопасности.

В минувшем году лаборатории эколого-аналитического контроля предприятия выполнили 40 тыс. анализов поверхностных, сточных, подземных и питьевых вод, атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон и почв в зоне расположения производственных объектов. Превышения предельно допустимых концентраций веществ не выявлялось.

АО "Транснефть — Приволга" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализует ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. Так, в 2024 году выполнены работы по обустройству площадок временного накопления отходов на четырех объектах Волгоградского районного нефтепроводного управления.

Соблюдение природоохранного законодательства и модернизация производственной инфраструктуры позволили предприятию полностью исключить сверхнормативные платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

В 2024 году продолжилась работа по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Местами зарыбления стали Волгоградское, Нижнекамское, Саратовское водохранилища, а также реки Дон и Медведица. Всего в течение года акваторию водных объектов в регионах деятельности предприятия пополнили 324 тыс. мальков стерляди, толстолобика и сазана. Еще одним важным направлением экологической деятельности является реализация волонтёрских проектов по благоустройству и озеленению территорий в регионах присутствия. В течение года было проведено 19 акций — экосубботники по уборке водоохранных зон рек Бавлинка, Большой Кинель и Волга, территорий национального парка "Самарская Лука", скверов и парков, высадка деревьев и кустарников, а также помощь приютам для бездомных животных.