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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть — Приволга" вошло в тройку лучших организаций системы "Транснефть" в области природоохранной деятельности

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть — Приволга" отмечено корпоративной наградой по итогам работы за 2024 год в области экологической безопасности и рационального природопользования.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Предприятие награждено дипломом призёра в номинации "Лидер природоохранной деятельности" (III место) — корпоративного конкурса, который проводится с 2016 года. В качестве критериев конкурса оценивались 28 фактических показателей природоохранной деятельности дочерних предприятий ПАО "Транснефть".

По итогам 2024 года АО "Транснефть — Приволга" продемонстрировало эффективную работу

по достижению ключевых показателей в области экологической безопасности.

В минувшем году лаборатории эколого-аналитического контроля предприятия выполнили 40 тыс. анализов поверхностных, сточных, подземных и питьевых вод, атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон и почв в зоне расположения производственных объектов. Превышения предельно допустимых концентраций веществ не выявлялось.

АО "Транснефть — Приволга" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализует ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. Так, в 2024 году выполнены работы по обустройству площадок временного накопления отходов на четырех объектах Волгоградского районного нефтепроводного управления.

Соблюдение природоохранного законодательства и модернизация производственной инфраструктуры позволили предприятию полностью исключить сверхнормативные платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

В 2024 году продолжилась работа по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Местами зарыбления стали Волгоградское, Нижнекамское, Саратовское водохранилища, а также реки Дон и Медведица. Всего в течение года акваторию водных объектов в регионах деятельности предприятия пополнили 324 тыс. мальков стерляди, толстолобика и сазана. Еще одним важным направлением экологической деятельности является реализация волонтёрских проектов по благоустройству и озеленению территорий в регионах присутствия. В течение года было проведено 19 акций — экосубботники по уборке водоохранных зон рек Бавлинка, Большой Кинель и Волга, территорий национального парка "Самарская Лука", скверов и парков, высадка деревьев и кустарников, а также помощь приютам для бездомных животных.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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