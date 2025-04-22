Глава представительства АО "Транснефть — Приволга" в Казахстане удостоена Благодарности президента РФ

Глава Представительства АО "Транснефть — Приволга" (РФ) в Республике Казахстан Ирина Важенина награждена Благодарностью Президента РФ В. В. Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Награждение состоялось 18 апреля 2025 года в здании Правительства Самарской области. Награду вручил первый вице-губернатор — председатель Правительства М. А. Смирнов.

Профессиональный стаж Ирины Важениной в системе трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов насчитывает 12 лет. Свою трудовую деятельность в ПАО "Транснефть" она начала оператором товарным приемо-сдаточного пункта ЛПДС "Юргамыш" (АО "Транснефть — Урал"). С марта 2022 года работала оператором товарным в Самарском районном нефтепроводном управлении и инженером в аппарате управления АО "Транснефть — Приволга". В январе 2025 года возглавила Представительство АО "Транснефть — Приволга" (РФ) в Республике Казахстан.

На протяжении всего периода работы в АО "Транснефть — Приволга" зарекомендовала себя

исполнительным, добросовестным работником, с большим чувством ответственности за порученное дело.

Ирина неоднократно принимала участие в конференциях и технических семинарах. В рамках реализации "Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ" (СРТ — ОПТИМУМ) с 2022 года проходила подготовку персонала по методологии, инструментам производственной системы и стандартным практикам управления. Ирина неоднократно подавала предложения по улучшению в рамках "СРТ-ОПТИМУМ", которые были приняты и реализованы на уровне ПАО "Транснефть".

"Награждение сотрудника предприятия Благодарностью Президента РФ за активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий является подтверждением высокой оценки деятельности нашего акционерного общества, профессионализма и серьёзного подхода к поставленным задачам всего коллектива", — отметил генеральный директор АО "Транснефть — Приволга" Дмитрий Бузлаев.