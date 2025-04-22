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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Глава представительства АО "Транснефть — Приволга" в Казахстане удостоена Благодарности президента РФ

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Представительства АО "Транснефть — Приволга" (РФ) в Республике Казахстан Ирина Важенина награждена Благодарностью Президента РФ В. В. Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Награждение состоялось 18 апреля 2025 года в здании Правительства Самарской области. Награду вручил первый вице-губернатор — председатель Правительства М. А. Смирнов.

Профессиональный стаж Ирины Важениной в системе трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов насчитывает 12 лет. Свою трудовую деятельность в ПАО "Транснефть" она начала оператором товарным приемо-сдаточного пункта ЛПДС "Юргамыш" (АО "Транснефть — Урал"). С марта 2022 года работала оператором товарным в Самарском районном нефтепроводном управлении и инженером в аппарате управления АО "Транснефть — Приволга". В январе 2025 года возглавила Представительство АО "Транснефть — Приволга" (РФ) в Республике Казахстан.

На протяжении всего периода работы в АО "Транснефть — Приволга" зарекомендовала себя

исполнительным, добросовестным работником, с большим чувством ответственности за порученное дело.

Ирина неоднократно принимала участие в конференциях и технических семинарах. В рамках реализации "Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ" (СРТ — ОПТИМУМ) с 2022 года проходила подготовку персонала по методологии, инструментам производственной системы и стандартным практикам управления. Ирина неоднократно подавала предложения по улучшению в рамках "СРТ-ОПТИМУМ", которые были приняты и реализованы на уровне ПАО "Транснефть".

"Награждение сотрудника предприятия Благодарностью Президента РФ за активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий является подтверждением высокой оценки деятельности нашего акционерного общества, профессионализма и серьёзного подхода к поставленным задачам всего коллектива", — отметил генеральный директор АО "Транснефть — Приволга" Дмитрий Бузлаев.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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