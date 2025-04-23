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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Лаборатории АО "Транснефть — Приволга" в I квартале 2025 года выполнили более 21 тыс. испытаний нефти и нефтепродуктов

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты испытательных лабораторий АО "Транснефть — Приволга" в I квартале 2025 года выполнили 21,6 тыс. испытаний углеводородного сырья и топлива, в том числе 15 тыс. исследований нефти и 6,6 тыс. — нефтепродуктов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Кроме того, проведено порядка 2,6 тыс. процедур внутрилабораторного контроля в целях подтверждения точности получаемых результатов.

Оценка состава и свойств нефти и нефтепродуктов ведется постоянно как при выполнении товарно-коммерческих операций, так и в оперативных целях для проверки неизменности показателей качества нефти и дизельного топлива при транспортировке по системе магистральных трубопроводов. Контроль качества нефти и нефтепродуктов обеспечивается измерением показателей качества поточными приборами, установленными в блоках измерения количества и качества нефти (БИК), а также определением качества нефти в объединенных, точечных или накопительных пробах, отобранных в БИК или из резервуаров.

Испытания проводят в испытательных лабораториях нефти и нефтепродуктов (ИЛН) с использованием современного высокотехнологичного оборудования по стандартизованным методикам. В настоящее время на производственных объектах функционируют восемь лабораторий. Одна из них выполняет многоуровневый мониторинг нефтепродуктов, семь — нефти. При проведении анализа проб нефти и нефтепродуктов подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов. Результаты испытаний поступают в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где данные о качестве нефти и нефтепродуктов обрабатываются автоматически.

Эксплуатация систем обеспечивает сбор и передачу результатов испытаний, полученных с лабораторного оборудования, уменьшение ошибок за счет контроля ввода и получения данных напрямую с лабораторного оборудования, автоматическую обработку данных. В лабораториях реализована интеграция ЕЛИС с другими автоматизированными системами с целью автоматической передачи протоколов испытаний нефти и дальнейшего формирования паспорта качества.

Предприятие уделяет приоритетное внимание уровню материально-технической оснащенности лабораторий. Такой подход служит гарантией высоких стандартов проводимых исследований. Современное лабораторное оборудование позволяет выполнять полный спектр приемо-сдаточных и периодических испытаний нефти и нефтепродуктов при проведении учетных операций. На постоянной основе проводятся учебно-тренировочные занятия с целью отработки порядка и правильности действий, практических навыков персонала ИЛН при возникновении нештатных ситуаций.

Гид потребителя

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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