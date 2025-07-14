Ольга Сорокина: внедрение цифрового рубля повысит прозрачность, оптимизирует расходы и улучшит клиентский путь в страховании

Для страховщиков внедрение цифрового рубля открывает большие перспективы, позволит формировать новые клиентские пути и снизит операционные расходы. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе выступления на секции "Пилотирование цифрового рубля. Что дальше?" Финансового конгресса Банка России.

ВСК активно поддерживает внедрение цифрового рубля. Эта инновация позволит создавать новые клиентские пути. Компания ценит инициативы регулятора, направленные на внедрение новых платежных инструментов, таких как СБП и Цифровой рубль, а также единый QR-код, объединивший в себе клиентский путь обеих технологий. Бизнесу интересно развивать разные способы применения и продвижения цифрового рубля по аналогии с СБП.

На этапе тестирования действует лимит по сумме платежа 5 тыс. рублей, поэтому Страховой Дом ВСК с 2023 года участвует в пилотировании с коробочными продуктами ДМС и каско, которые удовлетворяют этому требованию. При тестировании технологии оплаты цифровым рублем в разных каналах продаж удалось получить подтверждение эффективности нового платежного инструмента. Для цифрового рубля бизнесу необходимы различные методики, которые позволят направить пользователя на приоритетный для компании клиентский путь. К ним относятся практики, которые применялись для популяризации СБП — это и мероприятия в офлайн точках продаж (когда покупателю предлагается провести транзакцию выгодным и простым способом), и продвижение нового способа оплаты в цифровом канале продаж.

"Внедрение цифрового рубля — перспективный для бизнеса платежный инструмент. Самое очевидное — это стоимость транзакций, которые более выгодны, чем СБП. В перспективе мы рассчитываем на цифровой рубль в процессах B2B взаимодействия, бюджетном процессе, особенно в направлении государственных закупок. Мы хотели бы принять участие в проработке эксперимента по B2B платежам с использованием цифрового рубля, готовы делиться собственным опытом, предложить релевантные кейсы и продемонстрировать проблематику в области дебиторской задолженности, которая сейчас присутствует в данных процессах. А также мы надеемся, что Банк России рассмотрит возможность регулирования тарифов по B2C операциям, так как это позволит незамедлительно рассмотреть возможность перевода страховых выплат клиентам с использованием новой формы денег — цифрового рубля", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.