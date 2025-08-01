В Самарском университете им. Королёва в сотрудничестве с ЛИТ ОИЯИ развернут новый грид-сайт для коллаборации SPD

Лаборатория информационных технологий им. М. Г. Мещерякова ОИЯИ совместно с Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С. П. Королева запустила на базе Самарского университета грид-сайт для распределенной обработки физических данных эксперимента SPD на ускорительном комплексе NICA.

Как сообщил Артем Петросян, старший научный сотрудник ЛИТ, заместитель координатора по компьютингу и программному обеспечению эксперимента SPD, Самарский университет им. Королёва является членом коллаборации SPD начиная с 2021 года, и теперь станет активным участником обработки и хранения экспериментальных данных SPD.

Самарский университет им. Королёва обладал всей необходимой для организации вычислительного кластера инженерной инфраструктурой. Опираясь на эти данные, группа специалистов ЛИТ ОИЯИ, куда помимо Артема Петросяна вошли Данила Олейник, старший научный сотрудник ЛИТ, координатор по компьютингу и программному обеспечению эксперимента SPD, и Андрей Кирьянов, заместитель координатора по компьютингу и программному обеспечению эксперимента SPD, который также представляет Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова (НИЦ "Курчатовский институт"), составили всю необходимую документацию и вместе с коллегами из Самарского университета им. Королёва запустили процесс реализации вычислительного кластера.

Позже, в 2024 и 2025 годах Самарским университетом было закуплено необходимое вычислительное оборудование, которое было подключено и настроено при помощи сотрудников ЛИТ. Со стороны Самарского университета в этих работах принимают участие Владимир Салеев, главный научный сотрудник, заведующий кафедрой общей и теоретической физики, и Александр Баскаков, младший научный сотрудник, начальник центра телекоммуникаций. Сейчас грид-сайт Самарского университета им. Королёва уже полностью введен в эксплуатацию и стал частью системы обработки данных эксперимента SPD, реализованной Лабораторией на базе Многофункционального информационно-вычислительного комплекса ОИЯИ.

"Этот пример успешного сотрудничества ОИЯИ и Самарского университета им. Королёва наглядно показал, что ЛИТ ОИЯИ обладает экспертизой разработки "дорожной карты" создания вычислительного кластера для любой организации. Это значит, что мы можем развернуть грид-кластер фактически "с нуля" и реализовать его вместе с научной организацией, которая никогда ранее не была частью систем распределённых вычислений и не имеет в этой области никакого опыта", — подчеркнул Артем Петросян. По словам ученого это открывает широкие перспективы для применения этого опыта для других участников коллаборации SPD и, в перспективе, масштабирования системы распределенных вычислений эксперимента.

"Сотрудничество физиков Самарского университета им. Королёва и ОИЯИ в научной и образовательной сферах в последние годы интенсивно развивается, — отметил Владимир Салеев. — Работа в рамках коллаборации SPD NICA дает возможность ученым физического факультета участвовать на долговременной основе в проекте мирового уровня, привлекать студентов и аспирантов к интересной научной работе, как в области теоретической физики и компьютерного моделирования, так и в области современных информационных технологий. Дальнейшее развитие сотрудничества между университетом и ОИЯИ мы связываем, в частности, с возможностью открытия в Самарском университете им. Королёва Информационного центра ОИЯИ. Это позволит создать в университете структуру для интеграции фундаментальных исследований в регионе не только по физике высоких энергий и элементарных частиц, но и по другим перспективным направлениям квантовой физики: квантовым вычислениям и квантово-механическому дизайну новых материалов".

Грид-сайт в Самарском университете им. Королёва представляет собой объединение из 300 вычислительных узлов. Таким же объемом обладает грид-кластер другого участника коллаборации SPD — ПИЯФ НИЦ КИ. Напомним, что в декабре 2024 года на базе МИВК ОИЯИ и мощностях ПИЯФ было проведено первое массовое Монте-Карло моделирование с использованием распределенной системы обработки данных. Результатом стали более чем 200 миллионов событий. Хранение резервных копий полученных данных, занимающих свыше 500 терабайт, также было организовано на распределенных ресурсах ОИЯИ и ПИЯФ.

"Сотрудничество с ПИЯФ по организации вычислительного кластера дало ЛИТ огромный опыт и прекрасные возможности для выбора и проработки необходимых инфраструктурных и программных решений. Созданные разработки не только переносились в сотрудничающие с нами организации, но и стали решением для ряда вычислительных задач ЛИТ ОИЯИ", — рассказал Артем Петросян.

Специалисты ЛИТ сопровождали развертывание вычислительного кластера Самарского университета на всех этапах и продолжают сотрудничество с самарскими коллегами. В настоящее время Самарский университет им. Королёва ведет закупку оборудования для организации в сотрудничестве с ЛИТ так называемого федеративного хранилища данных, обеспечивающего единый виртуальный объём хранения данных, поступающих из разных источников в разнородных системах хранения. В дальнейшем специалисты ЛИТ также планируют развертывание грид-кластера для SPD в Санкт-Петербургском государственном университете.

"Благодаря запуску грид-сайтов в трех научных организациях — ОИЯИ, ПИЯФ и Самарском университете им. Королёва — эксперимент SPD стал первым в мегасайенс-проекте NICA, реализовавшим практически полнофункциональный прототип по-настоящему распределенной системы обработки и хранения экспериментальных данных, которая объединяет географически удаленные вычислительные центры", — прокомментировал событие директор ЛИТ ОИЯИ Сергей Шматов.