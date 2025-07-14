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Экономика и бизнес

Долг 800 млн: тольяттинский "Трансхимсервис" признан банкротом

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области 9 июля вынес решение о признании банкротом ООО "Трансхимсервис" — крупного поставщика промышленных химикатов. Компания заявила о собственной несостоятельности в январе 2024 года.

В "Трансхимсервисе" введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Ульянин — член самарской "Ассоциации антикризисных управляющих".

На момент принятия решения о признании должника банкротом в состав требований кредиторов включены требования в общем размере 791 млн рублей.

Причиной банкротства стал долг в 757 млн руб. перед Самарской таможней. "Задолженность образовалась в результате представления таможенному органу недостоверных (неточных) документов и сведений, влияющих на размер подлежащих уплате таможенных платежей. 22.11.2023 вынесен акт камеральной таможенной проверки № 10221000/210/221123/А000044, согласно которого дополнительно доначислены суммы таможенных платежей", - указано в материалах арбитража.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Трансхимсервис" было учреждено в Тольятти в 2009 году. Компания зарегистрирована на ул. Ярославской, 12. Совладельцами ООО в равных долях выступают Денис Кириллов и Владимир Лукьянов. Уставный капитал "Трансхимсервиса" - 10 тыс руб., баланс - 275 млн рублей. Самым успешным годом в финансовом плане для компании стал 2021 - тогда она выручила 1,4 млрд руб., а чистая прибыль составила 7,5 млн рублей.

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