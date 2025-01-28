В Самаре изменят подход к созданию платных парковок

Мэрия Самары скорректирует порядок создания и использования платных парковок на городских дорогах. Связано это с изменением федерального законодательства.
Как указано в проекте постановления администрации, органы местного самоуправления лишили полномочий по определению методики расчета и максимального размера платы за пользование парковками. Их передали на региональный уровень.
В связи с этим мэрия решила отменить уже разработанную методику и скорректировать нормативные акты, предусматривающие порядок создания и использования платных парковок. Сейчас проект соответствующего постановления администрации проходит оценку регулирующего воздействия.
Сам процесс создания платных парковок в Самаре всё еще заморожен. Хотя идею обсуждают еще с 2014 года, когда главой города был Дмитрий Азаров. Тема всплывала и при следующих мэрах: Олеге Фурсове и Елене Лапушкиной.
Но если изначально планировалось организовать только 3790 платных парковочных мест в центре Самары, то впоследствии их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина и т. д. Базовый тариф при этом рассчитали на уровне 45 рублей за 1 час.
Организацию платных парковок заморозили в 2021 г. по решению того же Дмитрия Азарова. Тогда он занимал пост губернатора Самарской области и заявил, что прежде, чем вводить платные парковки нужно провести работу по развитию транспортной инфраструктуры.
Действующий глава региона Вячеслав Федорищев и Иван Носков, избранный мэром Самары в конце декабря 2024 года, по этому вопросу пока не высказывались.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.