В Самаре изменят подход к созданию платных парковок

Мэрия Самары скорректирует порядок создания и использования платных парковок на городских дорогах. Связано это с изменением федерального законодательства.

Как указано в проекте постановления администрации, органы местного самоуправления лишили полномочий по определению методики расчета и максимального размера платы за пользование парковками. Их передали на региональный уровень.

В связи с этим мэрия решила отменить уже разработанную методику и скорректировать нормативные акты, предусматривающие порядок создания и использования платных парковок. Сейчас проект соответствующего постановления администрации проходит оценку регулирующего воздействия.

Сам процесс создания платных парковок в Самаре всё еще заморожен. Хотя идею обсуждают еще с 2014 года, когда главой города был Дмитрий Азаров. Тема всплывала и при следующих мэрах: Олеге Фурсове и Елене Лапушкиной.

Но если изначально планировалось организовать только 3790 платных парковочных мест в центре Самары, то впоследствии их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина и т. д. Базовый тариф при этом рассчитали на уровне 45 рублей за 1 час.

Организацию платных парковок заморозили в 2021 г. по решению того же Дмитрия Азарова. Тогда он занимал пост губернатора Самарской области и заявил, что прежде, чем вводить платные парковки нужно провести работу по развитию транспортной инфраструктуры.

Действующий глава региона Вячеслав Федорищев и Иван Носков, избранный мэром Самары в конце декабря 2024 года, по этому вопросу пока не высказывались.