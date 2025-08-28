16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

В Тольятти начат капитальный ремонт Обводного шоссе

ТОЛЬЯТТИ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" стартовал капитальный ремонт одной из самых интенсивных дорог — Обводного шоссе. Трасса является одним из основных выездов в город и входит в опорную сеть Самарской области. Ежедневно по ней проезжает порядка 40 тысяч автомобилей.

Фото: минтранс Самарской области

Государственным контрактом, заключенным между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и подрядной организацией, предусмотрен капремонт трех участков Обводного шоссе общей протяженностью 12,15 км, исключая основные пересечения.

В ходе ремонта будут выполнены следующие работы:

  • усиление и устройство двух слоев дорожной одежды с использованием высокопрочного асфальтобетонного покрытия ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем;
  • уширение дороги с целью ее доведения до параметров II технической категории;
  • устройство обочин асфальтогранулятом и щебнем;
  • устройство тротуаров и улично-дорожного освещения;
  • строительство ливневой канализации, водоотводных лотков, водосбросов;
  • ремонт моста через оросительный канал;
  • устройство дополнительной разворотной петли на 9 км автодороги;
  • выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (барьерное ограждение, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, остановки общественного транспорта).

В настоящее время работы ведутся на первом участке трассы протяженностью 4 км, расположенном на выезде из Тольятти. Дорожники приступили к усилению основания дороги, уширению проезжей части и фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия. На следующей неделе планируется начать работы по устройству нижнего слоя дороги.

Кроме того, в 2025 году подрядная организация приступит к переносу коммуникаций в районе будущего строительства разворотной петли. Ремонт дороги рассчитан на три года и должен завершиться в октябре 2027 года.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Его реализация находится на особом контроле у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего 2025 году в регионе по нацпроекту приведут в нормативное состояние 231 км дорог, из них 53 км входят в опорную сеть Самарской области.

По поручению президента до 2030 года в регионах должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог. Дорогами опорной сети являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.

