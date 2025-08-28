В Тольятти начат капитальный ремонт Обводного шоссе

В Тольятти по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" стартовал капитальный ремонт одной из самых интенсивных дорог — Обводного шоссе. Трасса является одним из основных выездов в город и входит в опорную сеть Самарской области. Ежедневно по ней проезжает порядка 40 тысяч автомобилей.
Государственным контрактом, заключенным между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и подрядной организацией, предусмотрен капремонт трех участков Обводного шоссе общей протяженностью 12,15 км, исключая основные пересечения.
В ходе ремонта будут выполнены следующие работы:
- усиление и устройство двух слоев дорожной одежды с использованием высокопрочного асфальтобетонного покрытия ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем;
- уширение дороги с целью ее доведения до параметров II технической категории;
- устройство обочин асфальтогранулятом и щебнем;
- устройство тротуаров и улично-дорожного освещения;
- строительство ливневой канализации, водоотводных лотков, водосбросов;
- ремонт моста через оросительный канал;
- устройство дополнительной разворотной петли на 9 км автодороги;
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (барьерное ограждение, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, остановки общественного транспорта).
В настоящее время работы ведутся на первом участке трассы протяженностью 4 км, расположенном на выезде из Тольятти. Дорожники приступили к усилению основания дороги, уширению проезжей части и фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия. На следующей неделе планируется начать работы по устройству нижнего слоя дороги.
Кроме того, в 2025 году подрядная организация приступит к переносу коммуникаций в районе будущего строительства разворотной петли. Ремонт дороги рассчитан на три года и должен завершиться в октябре 2027 года.
Национальный проект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Его реализация находится на особом контроле у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего 2025 году в регионе по нацпроекту приведут в нормативное состояние 231 км дорог, из них 53 км входят в опорную сеть Самарской области.
По поручению президента до 2030 года в регионах должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог. Дорогами опорной сети являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?