В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям

В 2025 г. в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют более 170 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям.

Обеспечение качественного и безопасного проезда к школам, детским садам и другим учреждениям образования - приоритетная задача нацпроекта, которая находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В нормативное состояние приведут 152 км участков дорог регионального значения и 19 км улично-дорожной сети в Самаре. Основные работы на большинстве объектов к образовательным учреждениям завершатся к 1 сентября.

Так, в Самаре уже завершен ремонт ул. Маяковского, рядом с которой располагаются Самарский колледж строительства и предпринимательства и школа №81 им. Героя Советского Союза В.Н.Жалнина. Также завершается ремонт ул. Льва Толстого, которая ведет к детской центральной музыкальной школе, ПГУТИ, МГСУ - колледжу строительства и предпринимательства, Самарскому государственному социально-педагогическому университету, Дворцу культуры железнодорожников им. А.С.Пушкина, Самарскому театру юного зрителя, Институту инновационного развития СамГМУ, Самарскому колледжу железнодорожного транспорта им. А.А.Буянова.

В высокой стадии готовности ремонт региональных дорог, расположенных на "гостевых" маршрутах областного центра, - Московского, Красноглинского и Волжского шоссе, по которым с началом учебного года поедут тысячи иногородних студентов вузов и ссузов.

Завершается ремонт дорожных объектов, расположенных и в районах Самарской области. В Красноярском районе капитально отремонтирована дорога "Урал" - Светлый Ключ протяженностью 7,43 км, входящая в маршрут движения школьного автобуса к школе в пос. Конезавод.

По поручению главы региона в 2025 г. капитально отремонтирована трасса к с. Большая Глушица. В селе расположены общеобразовательная школа и два детских сада, ремонт которых также должен быть завершен к началу учебного года.

Ремонт дорог к образовательным учреждениям выполняется комплексно. Специалисты не только обновляют дорожное полотно, но и обустраивают пешеходные переходы, устанавливают барьерное и пешеходное ограждения, дорожные знаки и светофоры, наносят разметку. Также в ряде населенных пунктов (например, в Большой Глушице) в ходе капитального ремонта построят тротуары и установят опоры наружного освещения.

Глава региона поручил руководителям муниципальных образований лично контролировать состояние объектов образовательной инфраструктуры. "Подъездные пути, дорожные знаки, пешеходные переходы, светофоры, освещение, системы безопасности - здесь мелочей быть не может", - подчеркнул Вячеслав Федорищев 18 августа, подводя итоги оперативного совещания с правительством Самарской области.