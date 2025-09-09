16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти завершен ремонт шести дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы В Самаре завершен ремонт дорог на "гостевых" маршрутах АЗС на трассе "Обход Тольятти" придется ждать еще 9 лет В Тольятти начат капитальный ремонт Обводного шоссе

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Тольятти завершен ремонт шести дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

ТОЛЬЯТТИ. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" закончены ремонт 6 участков дорог местного значения протяженностью 9,6 км.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ремонт проведен в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах города на улицах:

1. Ларина (от Автозаводского шоссе до ул. Новозаводская);
2. Заставной (от ул. Дзержинского до Южного шоссе, северо-западнее объекта по адресу: проспект Московский, 1);
3. Ворошилова (от ул. Офицерская до ул. Свердлова);
4. Дзержинского (от ул. Ворошилова до пр-та Степана Разина);
5. Коммунистической (от ул. Есенина до ул. Ярославская);
6. 40 лет Победы (от с/о 93-95 до КТР по маршруту ул. Ворошилова — Ленинский проспект — ул. Маршала Жукова).

В рамках ремонта выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего слоя, укладке нового асфальтобетонного покрытия и нанесению дорожной разметки. Самым протяженным объектом нацпроекта 2025 года стала улица Ларина в Центральном районе. Ее отремонтировали на всем протяжении — 2,92 км.

В настоящее время специалистами администрации Тольятти ведется итоговый комиссионный объезд дорог, выполняется приемка работ для ввода отремонтированных объектов в эксплуатацию. Участие в комиссионных осмотрах принимают представители компании-подрядчика, Центра организации дорожного движения, ГАИ и общероссийского общественного движения "Народный фронт".

Специалисты уже провели осмотр улиц Заставной и Дзержинского. Протяженность ремонта улицы Заставной составила 1,4 км. "Работы по фрезерованию и устройству нового дорожного полотна проведены на площади 52,7 тысяч квадратных километров, установлено почти 8 км бордюрного камня, заменены остановочные павильоны. Все контрактные обязательства выполнены. Автодорога состоит из десяти полос движения, работали без остановок движения транспорта, при этом не планировали дорожные работы в часы "пик", — говорит представитель подрядной организации Андрей Напалков

Площадь ремонта на улице Дзержинского составила 15 тысяч кв. м. Здесь помимо устройства дорожного полотна заменено более 2 км бортового камня, установлены новые остановочные павильоны, пешеходное ограждение, нанесена дорожная разметка.

Всего в этом году в Тольятти приведут в нормативное состояние 25 км улично-дорожной сети города. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на эти цели из бюджета региона городу направлено более 1,5 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5