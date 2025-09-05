В Самаре завершен ремонт дорог на "гостевых" маршрутах

В Самаре по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" выполнен ремонт региональных дорог, входящих в "гостевые" маршруты города.

В нормативное состояние привели 4 участка общей протяженностью 30 км:

4,8 км Волжского шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической)

9,9 км Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе)

9,2 км Московского шоссе (от проспекта Кирова до выезда из города)

5,8 км улицы Демократической (от Волжского шоссе до улицы Ташкентской)

Указанные участки являются одними из самых интенсивных в Самаре, среднесуточная интенсивность движения на которых составляет от 39 до 95 тысяч автомобилей. В рамках ремонта проведена замена слоев износа дорожного полотна с применением одного из самых прочных дорожных материалов — щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Также обновлены бортовой камень и люки дождеприемных колодцев, нанесена разметка.

"Мы тщательно с заказчиком и лабораторией министерства транспорта подбирали состав асфальтобетонной смеси, в том числе опираясь на опыт уже реализованных объектов. В процессе создания рецепта смеси были использованы износостойкие материалы, такие как щебень, стабилизирующие добавки, полимерно-битумное вяжущее. Все материалы соответствуют ГОСТам и требованиям по прочности, истираемости и надежности", — говорит представитель подрядной организации по ремонту Волжского, Московского шоссе и улицы Демократической Андрей Тятов.

Контроль качества выполненных работ производится не только после их завершения, но и в процессе — начиная с производства асфальтобетонной смеси на заводе и заканчивая проведением необходимых проверок уже уложенных слоев дорожной одежды. В настоящее время ведется приемка дорожных объектов для ввода их в эксплуатацию.

4 сентября представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области вместе с общественными контролерами и жителями Самары оценили качество обновленных участков Волжского и Красноглинского шоссе. Привлечение общественности на всех этапах приемки дорожных работ — одна из задач национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

"После завершения ремонта проведена приемочная диагностика отремонтированных участков. Специалисты министерства, в том числе в лабораторных условиях, проверили дорожное покрытие на наличие дефектов, измерили коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием, поперечную ровность и поперечные уклоны дороги", — говорит заместитель замминистра транспорта Евгений Паймулин. Результаты проверки показали, что дорожное полотно соответствует нормативным требованиям и государственным стандартам.

Местные жители и общественные контролеры подчеркнули значимость качественного ремонта дорожных объектов.

"Я работаю водителем, поэтому часто езжу по этим дорогам, после ремонта меньше в пробках стоишь, быстрее проезжаешь. После ремонта исчезла колея, нанесена новая разметка, стало намного удобнее", — поделился водитель медицинской организации Константин Лапин.

"Ремонт гостевых маршрутов имеет большое значение — он повышает туристическую привлекательность всего региона и его столицы. После ремонта дороги становятся более комфортными и безопасными. Это основные задачи национального проекта", — подчеркнул координатор партийного проекта "Безопасные дороги" в Самарской области Алексей Степанов.

Особое внимание при ремонте "гостевых" маршрутов было уделено безопасности, повышению комфорта и скорости проезда перекрестков на загруженных участках дорог. Совместно с Госавтоинспекцией Самарской области Минтрансом разработаны новые схемы дорожного движения и проведено обустройство дорог дополнительными полосами для осуществления левых и правых поворотов.

"Дополнительные полосы для поворотов появились на перекрестке Волжского шоссе и улицы Сергей Лазо, а также на четырех перекрестках Красноглинского шоссе. Это позволило избежать заторов, разгрузить две полосы для движения в город и обратно и, тем самым, увеличить пропускную способность дорог", — сообщил начальник отдела дорожной инспекции управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Роман Данилин.