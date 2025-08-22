В Самаре 10-летний ребенок пострадал, угодив под колеса "буханки"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 21 августа, в 15:07 Советском районе Самары под колеса "буханки" (УАЗ 390995) угодил 10-летний мальчик, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области