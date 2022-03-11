На Южном шоссе в Самаре построят многоуровневую развязку

В Самаре на Южном шоссе, с 4 по 10 км, в районе пересечения с ул. Утевской построят многоуровневую развязку, пишет 63.ру.

"Южное шоссе пустят через кольцо путепроводом. Для автомобилистов сделают четыре полосы. Кольцо оставят, но сделают дополнительные съезды", - сообщил источник в региональном минтрансе.

При этом на Южном шоссе по обе стороны от кольца построят надземные пешеходные переходы. Также в проекте есть велосипедная дорожка.

Проект реконструкции данного участка разрабатывает ООО "БКН-Проект".

Напомним, минтранс планировал строительство развязки на пересечении ул. Уральской с Южным шоссе в 2020 году. Однако эти планы не были реализованы.