На Южном шоссе в Самаре построят многоуровневую развязку

В Самаре на Южном шоссе, с 4 по 10 км, в районе пересечения с ул. Утевской построят многоуровневую развязку, пишет 63.ру.
"Южное шоссе пустят через кольцо путепроводом. Для автомобилистов сделают четыре полосы. Кольцо оставят, но сделают дополнительные съезды", - сообщил источник в региональном минтрансе.
При этом на Южном шоссе по обе стороны от кольца построят надземные пешеходные переходы. Также в проекте есть велосипедная дорожка.
Проект реконструкции данного участка разрабатывает ООО "БКН-Проект".
Напомним, минтранс планировал строительство развязки на пересечении ул. Уральской с Южным шоссе в 2020 году. Однако эти планы не были реализованы.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа