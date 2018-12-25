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Дорожное строительство Транспорт и связь

У Южного Города в 2020 г. планируется строительство двухуровневой развязки

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области сообщило, что на пересечении ул. Уральской с Южным шоссе, ориентировочно, в 2020 г. планируется строительство двухуровневой развязки.

У Южного города в 2020 г. планируется строительство двухуровневой развязки У Южного города в 2020 г. планируется строительство двухуровневой развязки
Фото: twitter.com/altairepublic

"Автодорога от ТЦ "Метро" в направлении с. Рубежное - федеральная трасса М5 "Подьезд к г. Оренбургу". Кольцевая развязка также входит в состав этой дороги. По информации коллег, в настоящее время разрабатывается проект двухуровневой развязки. После его утверждения планируются строительно-монтажные работы", - говорится в сообщении ведомства. 

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