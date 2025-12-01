Самарские школьники – лучшие ученики страны

В Магнитогорске состоялось торжественное подведение итогов V Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций "Ученик года" 2025 г., по итогам которого двое школьников из Самарской области стали лауреатом и победителем в своих номинациях.

Всероссийский этап конкурса, завершившийся 30 ноября, собрал более 150 учеников из 46 регионов России в Челябинской области, где на протяжении трех дней лучшие школьники страны проходили конкурсные испытания и представляли свои таланты экспертной комиссии конкурса. Все они — активные представители молодежи, которые имеют достижения в различных областях, начиная от успехов в спорте и творчестве, заканчивая лидерскими качествами.

Представлять Самарскую область отправились шесть ребят, ставших победителями регионального этапа. Ранее более 40 деятелей — представителей органов власти, руководителей молодежных общественных объединений, лидеров мнений области, вошли в число региональной экспертной комиссии для того, чтобы выбрать наиболее достойных, которым предстояло побороться за звание Ученика Года страны. Так, на Всероссийском этапе Самарская область представила конкурсантов по номинациям: "Председатель совета обучающихся года", "Творческая личность года", "Спортсмен года", "Интеллект года", "Общественник года", "Доброволец года".

В рамках заключительного дня конкурса состоялась торжественная церемония награждения, где Самарская область продемонстрировала высокие результаты в двух номинациях:

1. Победитель в номинации "Председатель совета обучающихся года" — Савин Кирилл, учащийся ГБОУ СО "Средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

2. Лауреат в номинации "Спортсмен года" — Маашев Саид-Ибрагим, учащийся МБОУ "Школа № 139" городского округа Самара.

Конкурс "Ученик Года" с 2021 г. реализуется на территории региона Министерством образования совместно с Самарским Союзом Молодежи — территориальной общественной организацией "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, ежегодно принося победы и титулы лучших учеников страны.

"Вот уже пятый год обучающиеся нашего региона возвращаются на родину в статусе лучших из лучших, что дает нам дополнительную мотивацию совершенствовать конкурс в нашей области. Конечно, это большая заслуга большой команды экспертов, организаторов, наставников и самих ребят, которые не боятся заявить о себе и с успехом рассказывают о своей деятельности, своих достижениях. Мы гордимся каждым из них и желаем не останавливаться на достигнутом, а также верим, что переданный им опыт поможет будущим конкурсантам в достижении новых побед — такая практика уже не раз приводила к успеху", — говорит председатель Самарского Союза Молодежи, член Общественной палаты Самарской области Анастасия Софьина.