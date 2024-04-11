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На берегу реки Самары предложили построить набережную

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областной столице может появиться новая прогулочная зона. Речь идет об обустройстве набережной на берегу реки Самары. Что нужно для реализации проекта, 11 апреля на заседании комитета губдумы по местному самоуправлению рассказала врио министра строительства региона Елена Василькина.

Идею строительства новой набережной еще в прошлом году озвучил депутат губдумы Александр Милеев — по наказам избирателей. Сделать ее предложили в поселке Сухая Самарка Куйбышевского района. Но, конечно, встал вопрос — кто этим должен заняться, и откуда взять денег. Информацию об этом и озвучила на заседании врио министра.

"Средства можно получить, заявившись на получение субсидии по государственной программе "Содействие благоустройству муниципальных образований". Но для запуска процесса нужно, чтобы городская администрация разработала проект, получила положительное заключение экспертизы и направили в минстрой заявку. Пока никаких документов мы от мэрии Самары не получали, — сказала Елена Василькина.

Однако у некоторых депутатов возникли сомнения, а нужно ли заниматься этим проектом.

"Давайте смотреть на ситуацию трезво. Президент заявил о начале реализации пяти новых национальных проектов, которые будут приоритетными, и их нужно будет исполнять. Есть грандиозная задача по повышению зарплаты медработникам. Потребуются большие деньги. Мы можем принимать популистские решения, наобещать людям. Но если это будет нереально сделать, на бумаге будет красиво, а благоустроенного берега мы не увидим", — высказалась депутат Марина Антимонова.

Другие парламентарии припомнили, что и у городской, и областной администраций есть множество проектов, которые лежат на полках без реализации.

Об окончательном решении по проекту на заседании не объявили. По всей видимости, информацию минстроя депутаты просто приняли к сведению.

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