Подан иск об изъятии частных земель в парке им. 60-летия Советской власти

Первый заместитель прокурора Самарской области подал иск в Кировский районный суд к ООО "Лагуна" и Любови Ферапонтовой с требованием изъять земли, находящиеся на территории парка им. 60-летия Советской власти.
Напомним, около 25 га в парке принадлежит ООО "Лагуна", аффилированного Бенику Айвазяну. Участки перешли в его собственность в результате цепочек сделок, начиная с 1990-х годов. Несколько лет назад компания решила застроить свою территорию высотками. Однако власти сменили зонирование на Р-3 (зона природных ландшафтов) и включили парк в "зеленый пояс" Самары, что сделало строительство невозможным.
"Лагуна" добивалась компенсации убытков, понесенных в связи со сменой зонирования участков, в 2,4 млрд рублей. Суды всех инстанций не признали требования компании.
Весной 2024 г. прокуратура Самарской области сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земель парка им. 60-летия Советской власти. Дело возбуждено по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
На днях мэрия Самары объявила о начале общественных обсуждений по поводу смены зонирования на Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) парковой территории площадью 125 гектаров.
28 мая Кировский районный суд Самары зарегистрировал иск об истребовании земель парка, находящихся в собственности ООО "Лагуна". Ответчиком по делу также выступает Любовь Ферапонтова, которой принадлежит ТЦ "Рента" на Московском шоссе. По результатам проверки еще в 2019 г. выяснилось, что на участке "Лагуны" за торговым центром по инициативе Ферапонтовой строится павильон. Площадь застройки составила почти 3,4 тыс. кв. метров.
Истцом в деле выступает прокуратура Самарской области. Над подготовкой обоснования для выхода в суд работали юристы Самарского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" совместно с правовым департаментом Самары.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.