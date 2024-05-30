Подан иск об изъятии частных земель в парке им. 60-летия Советской власти

Первый заместитель прокурора Самарской области подал иск в Кировский районный суд к ООО "Лагуна" и Любови Ферапонтовой с требованием изъять земли, находящиеся на территории парка им. 60-летия Советской власти.

Напомним, около 25 га в парке принадлежит ООО "Лагуна", аффилированного Бенику Айвазяну. Участки перешли в его собственность в результате цепочек сделок, начиная с 1990-х годов. Несколько лет назад компания решила застроить свою территорию высотками. Однако власти сменили зонирование на Р-3 (зона природных ландшафтов) и включили парк в "зеленый пояс" Самары, что сделало строительство невозможным.

"Лагуна" добивалась компенсации убытков, понесенных в связи со сменой зонирования участков, в 2,4 млрд рублей. Суды всех инстанций не признали требования компании.

Весной 2024 г. прокуратура Самарской области сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земель парка им. 60-летия Советской власти. Дело возбуждено по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

На днях мэрия Самары объявила о начале общественных обсуждений по поводу смены зонирования на Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) парковой территории площадью 125 гектаров.

28 мая Кировский районный суд Самары зарегистрировал иск об истребовании земель парка, находящихся в собственности ООО "Лагуна". Ответчиком по делу также выступает Любовь Ферапонтова, которой принадлежит ТЦ "Рента" на Московском шоссе. По результатам проверки еще в 2019 г. выяснилось, что на участке "Лагуны" за торговым центром по инициативе Ферапонтовой строится павильон. Площадь застройки составила почти 3,4 тыс. кв. метров.

Истцом в деле выступает прокуратура Самарской области. Над подготовкой обоснования для выхода в суд работали юристы Самарского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" совместно с правовым департаментом Самары.