Мэрия Самары планирует защитить от застройки территорию парка им. 60-летия Советской власти

Мэрия Самары объявила о начале общественных обсуждений, связанных с изменениями в городские ПЗЗ. Жителям предлагают проголосовать за смену зонирования Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) территории лесопарка им. 60-летия Советской власти в Кировском районе.

Речь идет о парковой территории площадью 125 га. Общественные обсуждения продлятся с 28 мая по 25 июня. Как сформулировали в горадминистрации, обсуждения организованы "в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности".

Экспозиция проекта будет представлена с 4 по 15 июня в здании департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132, холл первого этажа). График работы экспозиции: понедельник-пятница с 9:00 до 12:00, суббота, воскресенье - выходные дни, 12 июня 2024 г. - нерабочий (праздничный) день.

Напомним, ранее озвучивались планы застройки части парка высотками. Проект планировало реализовать аффилированное бизнесмену Бенику Айвазяну ООО "Лагуна", которому принадлежит около 25 гектаров.

Однако власти города сменили зонирование территории, что сделало строительство на ней невозможным. Компания безуспешно добивалась компенсации потерь в 2,4 млрд рублей.

В марте 2024 г. стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земель парка.