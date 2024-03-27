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В Самаре возбудили дело из-за отчуждения земель Парка 60-летия Советской власти

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве при отчуждении земель Парка культуры и отдыха имени 60-летия Советской власти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

В ведомстве сообщают, что в 1982 г. решением исполнительного комитета Куйбышевского городского совета народных депутатов участок был изъят из земель Гослесфонда и передан для строительства парка культуры и отдыха. С 1991 г. право бессрочного пользования земельным участком перешло к Ассоциации содействия социальным программам общества, в состав которой вошли 20 областных предприятий и организаций.

В нарушение условий предоставления участка ассоциацией, а впоследствии и коммерческой организации, ставшей ее правопреемником, на землях лесного фонда осуществлялась деятельность, не связанная со строительством парка.

В результате к 2013 г. территория площадью 165 га была собственником поделена и частями распродана.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры", - отмечается в сообщении.

Напомним, около 25 гектаров в парке принадлежит ООО "Лагуна", аффилированной Бенику Айвазяну. Компания планировала застроить эту территорию высотками. Однако власти сменили зонирование территории, что сделало строительство на ней невозможным. Компания безуспешно добивалась компенсации потерь в 2,4 млрд рублей.

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