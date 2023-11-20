Апелляция не поддержала требования "Лагуны" на 2,4 млрд рублей

Напомним, таким образом компания добивалась компенсации убытков, понесенных в связи со сменой зонирования участков в парке им. 60-летия Советской власти, где "Лагуне" принадлежит около 25 гектаров.

Взыскиваемая сумма - это, по мнению "Лагуны", убытки землевладельца в связи с ограничением права землепользования. Как поясняла представитель компании в суде, 433,9 млн руб. - это разница между стоимостью участков до введения всех ограничений и их стоимостью после смены зонирования и включения в "зеленый пояс". Остальные 1,97 млрд руб. - упущенная выгода, в том числе в виде ограничения права собственника на сдачу в аренду земли с правом выкупа.

Летом "Лагуна" проиграла дело в первой инстанции и решила оспорить решение.