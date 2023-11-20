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Муниципалитеты Экономическая политика

Апелляция не поддержала требования "Лагуны" на 2,4 млрд рублей

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил требования ООО "Лагуна" о взыскании 2,4 млрд руб. с администрации Самары и городского департамента финансов.

Напомним, таким образом компания добивалась компенсации убытков, понесенных в связи со сменой зонирования участков в парке им. 60-летия Советской власти, где "Лагуне" принадлежит около 25 гектаров.

Территорию лесопарка, включая частные земли, в 2019 г. перевели в зону Р-3, которая исключает капстроительство. В 2022 г. парк включили в "зеленый пояс" Самары. При этом у истца были планы на свои участки: многоэтажная жилая застройка, а впоследствии - использование территории для организации разных видов досуга.

Взыскиваемая сумма - это, по мнению "Лагуны", убытки землевладельца в связи с ограничением права землепользования. Как поясняла представитель компании в суде, 433,9 млн руб. - это разница между стоимостью участков до введения всех ограничений и их стоимостью после смены зонирования и включения в "зеленый пояс". Остальные 1,97 млрд руб. - упущенная выгода, в том числе в виде ограничения права собственника на сдачу в аренду земли с правом выкупа.

Летом "Лагуна" проиграла дело в первой инстанции и решила оспорить решение.

Гид потребителя

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