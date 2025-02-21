16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продолжается поиск останков экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне По продаже стадиона "Буревестник" возбуждено уголовное дело В Тольятти под уголовное дело попала жестокая опекунша двух подростков В Самарской области продавщица угодила в уголовное дело за продажу алкоголя подростку Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о некачественном оказании медпомощи инвалиду

Преступления Происшествия

По продаже стадиона "Буревестник" возбуждено уголовное дело

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 248
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

История продажи стадиона "Буревестник" Федерацией профсоюзов Самарской области стала поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом стало известно в ходе судебного процесса по истребованию спортобъекта из частного владения в муниципальную собственность.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Напомним, с соответствующим иском в арбитражный суд обратился первый заместитель прокурора Самарской области. По данным надзорного органа, стадион выбыл из госсобственности незаконно.

Так, сотрудники прокуратуры установили, что спортобъект на ул. Буянова, 135 был построен в 1930 г. на бюджетные средства. Участок под эти цели выделили областному Совету физкультуры, который был создан при губернском исполнительном комитете и подчинялся исполкому и высшему совету физическом культуры при ВЦИК.

Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО) получила "Буревестник" в 1992 г. по договору "О разграничении прав владения, пользования и распоряжения собственностью профсоюзов на территории Самарской области". Однако документы, подтверждающие право собственности, а также акты о передачи стадиона из госсобственности профсоюзной организации отсутствуют.

Как бы то ни было, в 2003 г. арбитражный суд устанавливает факт владения и пользования стадионом и гребным бассейном за ФПСО. На основании этого решения федерация регистрирует право собственности на объекты. В 2007 г. организация продает стадион и гребной бассейн ОАО "Волга-Инвест" за 42 млн рублей. Через цепочку сделок аффилированных юрлиц конечным покупателем объектов стало ООО "Квартал". Компания также завладела и участком под "Буревестником". Землю в 2010 г. оформили по договору купли-продажи с министерством имущественных отношений Самарской области.

Как уточняет прокуратура, стадион не эксплуатируется по назначению с 2007 года. В последующем собственники снесли все спортивные объекты на территории "Буревестника", оставив лишь здание гребного бассейна. Землю они раздробили на семь участков, где сейчас работают губернский рынок и СТО. Таким образом территория, изначально выделенная под стадион, получила вид разрешенного использования "под коммунальное обслуживание". При этом часть этой земли "заходит" за границы красных линий и охранной зоны коммуникаций, а также является территорией общего пользования.

В нюансах судьбы спортобъекта продолжает разбираться Арбитражный суд Самарской области. Истец ставит под сомнение законность продажи "Буревестника" Федерацией профсоюзов Самарской области. Представители прокуратуры, участвующие в деле, настаивают, что стадион "Буревестник" никогда не являлся собственностью ФПСО.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2