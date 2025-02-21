По продаже стадиона "Буревестник" возбуждено уголовное дело

История продажи стадиона "Буревестник" Федерацией профсоюзов Самарской области стала поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом стало известно в ходе судебного процесса по истребованию спортобъекта из частного владения в муниципальную собственность.

Напомним, с соответствующим иском в арбитражный суд обратился первый заместитель прокурора Самарской области. По данным надзорного органа, стадион выбыл из госсобственности незаконно.

Так, сотрудники прокуратуры установили, что спортобъект на ул. Буянова, 135 был построен в 1930 г. на бюджетные средства. Участок под эти цели выделили областному Совету физкультуры, который был создан при губернском исполнительном комитете и подчинялся исполкому и высшему совету физическом культуры при ВЦИК.

Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО) получила "Буревестник" в 1992 г. по договору "О разграничении прав владения, пользования и распоряжения собственностью профсоюзов на территории Самарской области". Однако документы, подтверждающие право собственности, а также акты о передачи стадиона из госсобственности профсоюзной организации отсутствуют.

Как бы то ни было, в 2003 г. арбитражный суд устанавливает факт владения и пользования стадионом и гребным бассейном за ФПСО. На основании этого решения федерация регистрирует право собственности на объекты. В 2007 г. организация продает стадион и гребной бассейн ОАО "Волга-Инвест" за 42 млн рублей. Через цепочку сделок аффилированных юрлиц конечным покупателем объектов стало ООО "Квартал". Компания также завладела и участком под "Буревестником". Землю в 2010 г. оформили по договору купли-продажи с министерством имущественных отношений Самарской области.

Как уточняет прокуратура, стадион не эксплуатируется по назначению с 2007 года. В последующем собственники снесли все спортивные объекты на территории "Буревестника", оставив лишь здание гребного бассейна. Землю они раздробили на семь участков, где сейчас работают губернский рынок и СТО. Таким образом территория, изначально выделенная под стадион, получила вид разрешенного использования "под коммунальное обслуживание". При этом часть этой земли "заходит" за границы красных линий и охранной зоны коммуникаций, а также является территорией общего пользования.

В нюансах судьбы спортобъекта продолжает разбираться Арбитражный суд Самарской области. Истец ставит под сомнение законность продажи "Буревестника" Федерацией профсоюзов Самарской области. Представители прокуратуры, участвующие в деле, настаивают, что стадион "Буревестник" никогда не являлся собственностью ФПСО.