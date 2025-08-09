В Сызрани задержали двух мужчин, которые планировали продать 65 граммов метадона

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани сотрудники полиции задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Задержанными оказались местные жители 37 и 39 лет, неоднократно судимые за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

Фото: ГУ МВД по Самарской области