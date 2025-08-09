В Сызрани задержали двух мужчин, которые планировали продать 65 граммов метадона

В Сызрани сотрудники полиции задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Задержанными оказались местные жители 37 и 39 лет, неоднократно судимые за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.
Согласно результатам экспертизы, мужчины планировали продать более 65 граммов метадона, что относится к крупному размеру.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".
