В Тольятти задержали участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП"

В начале июля в полицию Комсомольского района обратилась 76-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее обманули и выманили полмиллиона рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать доверенному лицу деньги.
Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая возможности связаться с родственниками и проверить информацию, пока к ней на такси не приехал якобы сотрудник. Следуя инструкциям, она передала курьеру 500 тысяч рублей. Когда злоумышленник уехал, а его сообщники перестали звонить, женщина связалась с дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.
Сотрудники уголовного розыска составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций. В хищении заподозрили 28-оетнего местного жителя. Вскоре его задержали, и тот признался, что действовал по инструкции анонимного "куратора", с которым познакомился в социальной сети. Выполняя функцию курьера, он получил деньги от потерпевшей и перевел их на различные банковские счета за вознаграждение.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается. Полицейские проверяют местного жителя на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.
