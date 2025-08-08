16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти задержали участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" Самарская пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей, чтобы не оказаться "причастной к терроризму" Тольяттинец выманил у знакомого 1 млн руб. под видом полицейского Главного архитектора Отрадного подозревают в получении взятки Прокуратура: детские аттракционы в Тольятти работали с нарушениями

Преступления Происшествия

В Тольятти задержали участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП"

ТОЛЬЯТТИ. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В начале июля в полицию Комсомольского района обратилась 76-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее обманули и выманили полмиллиона рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

 Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать доверенному лицу деньги.

Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая возможности связаться с родственниками и проверить информацию, пока к ней на такси не приехал якобы сотрудник. Следуя инструкциям, она передала курьеру 500 тысяч рублей. Когда злоумышленник уехал, а его сообщники перестали звонить, женщина связалась с дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций. В хищении заподозрили 28-оетнего местного жителя. Вскоре его задержали, и тот признался, что действовал по инструкции анонимного "куратора", с которым познакомился в социальной сети. Выполняя функцию курьера, он получил деньги от потерпевшей и перевел их на различные банковские счета за вознаграждение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается. Полицейские проверяют местного жителя на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31