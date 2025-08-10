Пациентка сызранской больницы похитила чужой телефон

В полицию Сызрани обратилась 56-летняя пациентка одной из местных больниц. Она рассказала, что у нее из палаты похитили сотовый телефон за 10 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщина пояснила, что, уходя на процедуры, оставила телефон в прикроватной тумбочке, а когда вернулась, не обнаружила его и обратилась за помощью в полицию.
Оперативники предположили, что к совершению хищения может быть причастна ранее судимая за кражи и неуплату алиментов 39-летняя жительница Октябрьска, которая также находилась на лечении и самовольно покинула больницу в день кражи.
Ее разыскали. Выяснилось, что телефон она сдала в ближайшую комиссионку за 5 тыс. рублей, а деньги потратила на себя.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".
