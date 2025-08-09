Жительница Сызрани в поисках онлайн-подработки нарвалась на мошенников

Очередной жертвой кибермошенников стала 37-летняя жительница Сызрани, искавшая заработок в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщину заинтересовала вакансия менеджера интернет-магазина. Откликнувшись, "работодатель" рассказала, что для начала работы необходимо оплатить обучение и приобрести доступ к специальному программному обеспечению. Сызранка, заинтересованная перспективой хорошего заработка перевела первую 7 тысяч рублей. Затем последовал запрос на более крупную сумму для "расширения возможностей". Не подозревая подвоха, она отправила еще 37 тысяч рублей.

Позже злоумышленница попросила финальную сумму в 96 тысяч рублей для "активации полного доступа". Женщина выполнила все требования и, следуя инструкциям мошенницы, перевела свои накопления.

Злоумышленница перестала выходить на связь, после чего потерпевшая поняла, что сайт на который она заходила для "оформления", оказался фейковым и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.