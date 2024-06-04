В Самаре суд арестовал территорию стадиона "Буревестник"

Арбитражный суд принял обеспечительные меры по делу о судьбе стадиона "Буревестник" в Самаре. Инициатором выступила региональная прокуратура.

Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической - напротив Губернского рынка. Он находился в управлении федерации профсоюзов Самарской области. В 2007 году из-за отсутствия средств на содержание она продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками ООО "Волга-Инвест". В 2008 году компания продала объект фирме "Титул", а та - ООО "Форсаж", подконтрольному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову.

В итоге стадион снесли, а на его месте установили киоски. Также бизнесмен планировал жилую застройку. Однако власти отказали в поддержке проекта. Более того, велись переговоры о продаже площадки в собственность области. В обмен на территорию бывшего стадиона Алексей Шаповалов запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 млрд рублей. Эти запросы чиновники сочли завышенными, и переговоры приостановились.

Теперь региональная прокуратура предприняла попытку добиться отмены продажи спортобъекта. Она подала иск против компаний Алексея Шаповалова, областной федерации профсоюзов и минимущества.

Судя по материалам дела, сейчас площадка находится под контролем ООО "Квартал". У нее надзорное ведомство и требует изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. Также прокуратура просит обязать фирму снести торговые павильоны, расположенные на площадке.

Рассмотрение иска назначили на июль. А пока прокуратура добилась назначения обеспечительных мер. Суд постановил наложить арест на территорию стадиона и здание бассейна, а также запретить "Кварталу" и Росреестру проводить любые сделки с этими объектами.