В Самаре суд арестовал территорию стадиона "Буревестник"

Арбитражный суд принял обеспечительные меры по делу о судьбе стадиона "Буревестник" в Самаре. Инициатором выступила региональная прокуратура.
Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической - напротив Губернского рынка. Он находился в управлении федерации профсоюзов Самарской области. В 2007 году из-за отсутствия средств на содержание она продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками ООО "Волга-Инвест". В 2008 году компания продала объект фирме "Титул", а та - ООО "Форсаж", подконтрольному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову.
В итоге стадион снесли, а на его месте установили киоски. Также бизнесмен планировал жилую застройку. Однако власти отказали в поддержке проекта. Более того, велись переговоры о продаже площадки в собственность области. В обмен на территорию бывшего стадиона Алексей Шаповалов запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 млрд рублей. Эти запросы чиновники сочли завышенными, и переговоры приостановились.
Теперь региональная прокуратура предприняла попытку добиться отмены продажи спортобъекта. Она подала иск против компаний Алексея Шаповалова, областной федерации профсоюзов и минимущества.
Судя по материалам дела, сейчас площадка находится под контролем ООО "Квартал". У нее надзорное ведомство и требует изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. Также прокуратура просит обязать фирму снести торговые павильоны, расположенные на площадке.
Рассмотрение иска назначили на июль. А пока прокуратура добилась назначения обеспечительных мер. Суд постановил наложить арест на территорию стадиона и здание бассейна, а также запретить "Кварталу" и Росреестру проводить любые сделки с этими объектами.
Последние комментарии
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.