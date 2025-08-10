16+
Мошенники выманили у жительницы Самары деньги, используя зеркальную копию онлайн-магазина

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В полицию поступило заявление от 29-летней помощницы одного из руководителей государственного учреждения в Самарской области, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Заявитель сообщила, что стала жертвой мошеннических действий: ей поступил телефонный звонок от неизвестных, которые, представившись сотрудниками организации по установке домофонного оборудования, под предлогом ускорения процедуры монтажа выманили у нее конфиденциальную информацию — код доступа к цифровому сервису электронных и аудиокниг.

После этого ей в мессенджер написал "доброжелатель", который, вводя в заблуждение, сообщил о якобы взломе ее банковского счета. Злоумышленник убедил женщину совершить кредитные покупки через QR-коды на указанном им веб-ресурсе "известного торгового предприятия" для спасения денег.

Потерпевшая, выполняя инструкции незнакомца, приобрела два телевизора общей стоимостью 315 000 рублей. После совершения транзакций заявитель осознала факт мошенничества и обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что использованный злоумышленниками веб-ресурс являлся зеркальной копией официального сайта торговой сети, а средства перечислены на неустановленный банковский счет.

Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Гид потребителя

