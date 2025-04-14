АвтоВАЗ установил роботизированные сварочные комплексы для Lada Iskra

АвтоВАЗ установил новые роботизированные сварочные комплексы в цехе сварки Lada Iskra, который на сегодняшний день готов к старту промышленного производства. Основные пусконаладочные работы здесь успешно завершены.
Цех сварки Lada Iskra — абсолютно новое производство, созданное в рамках данного проекта. Его площадь составляет более 40 тысяч кв.м, а производительность достигает 30 кузовов в час. В цехе установлены 17 автоматических линий и 112 роботов; суммарно здесь наносится более 4800 точек сварки. Всего в цехе трудится более 700 рабочих и инженеров.
Новейшее оборудование применяется как при сварке, так и при зафланцовке и перекладке деталей — для этого конструкция примененных роботов предусматривает различный потенциал по грузоподъемности: от 125 до 350 кг.
Напомним, что для Lada Iskra разработано три типа кузова — седан, универсал и универсал Cross. Конструкция кузова отличается высокой жесткостью на кручение, использованием сталей повышенной прочности, а также оцинкованных сталей, что обеспечивает высокий уровень коррозионной стойкости.
Всего на АвтоВАЗее задействовано более 1300 роботов — это наибольшее количество среди всех российских автозаводов. Роботы обеспечивают неизменно высокий уровень качества и производительности в цехах сварки и окраски кузовов, в прессовом производстве, на линиях сборки двигателей и на главном конвейере. К примеру, уровень роботизации на линии сварки кузовов Lada Granta превышает 85%.
Кроме того, на АвтоВАЗее широко используется автоматический напольный транспорт, а в научно-техническом центре (НТЦ) робототехника применяется в циклических испытаниях узлов и агрегатов автомобилей на надежность и долговечность.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы