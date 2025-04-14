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АвтоВАЗ установил роботизированные сварочные комплексы для Lada Iskra

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ установил новые роботизированные сварочные комплексы в цехе сварки Lada Iskra, который на сегодняшний день готов к старту промышленного производства. Основные пусконаладочные работы здесь успешно завершены.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Цех сварки Lada Iskra — абсолютно новое производство, созданное в рамках данного проекта. Его площадь составляет более 40 тысяч кв.м, а производительность достигает 30 кузовов в час. В цехе установлены 17 автоматических линий и 112 роботов; суммарно здесь наносится более 4800 точек сварки. Всего в цехе трудится более 700 рабочих и инженеров.

Новейшее оборудование применяется как при сварке, так и при зафланцовке и перекладке деталей — для этого конструкция примененных роботов предусматривает различный потенциал по грузоподъемности: от 125 до 350 кг.

Напомним, что для Lada Iskra разработано три типа кузова — седан, универсал и универсал Cross. Конструкция кузова отличается высокой жесткостью на кручение, использованием сталей повышенной прочности, а также оцинкованных сталей, что обеспечивает высокий уровень коррозионной стойкости.

Всего на АвтоВАЗее задействовано более 1300 роботов — это наибольшее количество среди всех российских автозаводов. Роботы обеспечивают неизменно высокий уровень качества и производительности в цехах сварки и окраски кузовов, в прессовом производстве, на линиях сборки двигателей и на главном конвейере. К примеру, уровень роботизации на линии сварки кузовов Lada Granta превышает 85%.

Кроме того, на АвтоВАЗее широко используется автоматический напольный транспорт, а в научно-техническом центре (НТЦ) робототехника применяется в циклических испытаниях узлов и агрегатов автомобилей на надежность и долговечность.

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