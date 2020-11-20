Tesla хотела выкупить тольяттинский проект электрокара Zetta

Компания Tesla намеревалась выкупить проект электромобиля Zetta, который реализуется одноименной компанией в Тольятти. Об этом 19 ноября в эфире радио "Вести ФМ в Самаре" сообщил советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов. Он отметил, что такие покупки зачастую делаются, чтобы убрать с рынка конкурентов.

Генеральный директор ООО "Зетта" Денис Щуровский на просьбу Волга Ньюс подтвердить или опровергнуть эту информацию отказался от комментариев, сославшись на коммерческую тайну.

"Ведется много переговоров, но у меня есть обязательства по неразглашению", — заявил Щуровский.

Что касается сроков запуска производства, гендиректор "Зетты" отметил, что оно начнется через 4-6 месяцев после получения финансирования. По его словам, сейчас обсуждается сотрудничество с банком "Солидарность", но конкретные суммы пока не озвучивались.

Напомним, ранее компания планировала прокредитоваться в Фонде развития промышленности, но заявка была отклонена.

Электрокары Zetta позиционируются как многофункциональная компактная модульная транспортная платформа 4×4 на электрических ассинхронных мотор-колесах с капсульным присоединением кабины. Максимальная скорость — 120 км/ч.

"Асинхронные мотор-колеса собственного производства обеспечивают самый высокий удельный крутящий момент при энергопотреблении на 100 км пробега на 30-55% ниже, чем у мировых аналогов", — указывается на сайте компании.

При этом заявляется, что в базовом исполнении электрокар будет стоить 550 тыс. рублей.

Основатель Tesla, американский миллиардер Илон Маск анонсировал выпуск бюджетной модели электромобиля в 2023 году. Ее стоимость составит около $25 тыс. (около 2 млн руб. по текущему курсу). Сейчас цены на самый доступный седан Tesla Model 3 начинаются от $38 тысяч.

Из бюджетных электроавтомобилей в России относительно популярен Nissan Liaf (от 3,5 млн рублей). Недавно также стартовали продажи китайского электромобиля JAC iEV7S (2,3 млн руб.).