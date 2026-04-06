ОТП Банк снова стал участником всероссийской монетной недели

ОТП Банк в очередной раз примет участие во всероссийской "Монетной неделе" от Банка России, которая пройдет с 6 по 18 апреля. В рамках этой акции россияне смогут обменять монеты на банкноты или зачислить деньги на банковский счет. В инициативе примут участие 35 отделений банка по всей стране — обмен будет осуществляться без комиссии.
Одна из главных задач "Монетной недели" — помочь россиянам избавиться от накопившейся мелочи, которая лежит без дела, а также вернуть накопившиеся средства в денежный оборот. Кроме того, клиенты смогут обменять монеты не только на банкноты, но и на памятные монеты или монеты другого номинала. Обмен на памятные монеты доступен не во всех отделениях, точный список можно узнать на сайте.
В прошлом году в рамках сентябрьской "Монетной неделе" в ОТП Банке обменяли 135 696 штук монет на общую сумму 463 923 рубля, что на треть больше по сравнению с акцией, которая проходила в апреле 2025 года. В рамках прошлых акций, клиенты чаще всего выбирали размен на другие памятные монеты или банкноты.
Последние комментарии
