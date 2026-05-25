Родители погибшего участника СВО добились пенсии по случаю потери кормильца через суд

Прокуратура Новокуйбышевска выявила нарушение пенсионного законодательства в отношении родственников бойца СВО, информирует надзорное ведомство.

Семья военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции, столкнулась с отказом в назначении пенсии по случаю потери кормильца. Проблема заключалась в специфике службы: мужчина участвовал в боевых действиях в составе частной военной компании, заключив соглашение гражданско-правового характера.

Прокуратура, рассмотрев обращение родственников, провела проверку и установила, что отказ был необоснованным. В защиту прав заявителей прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать компетентные органы назначить соответствующую пенсию.

Суд рассмотрел иск и удовлетворил его в полном объеме.