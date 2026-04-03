16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экономика и бизнес

Арбитраж удовлетворил иск Роснано к Чубайсу и Аветисяну на 5,6 млрд рублей

МОСКВА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 552
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск АО "Роснано" о солидарном взыскании убытков с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще нескольких физических лиц, в числе которых бизнесмен с самарскими корнями Владимир Аветисян, сообщает "Интерфакс".

Фото: Александра Белова

Иск удовлетворен ко всем ответчикам, кроме Николая Тычинина. Всего ответчиками выступали семь человек.

Напомним, истец просил суд взыскать с ответчиков 3,89 млрд руб. и $20,45 млн. Слушания по делу проходят в закрытом режиме. Известно, что Роснано добивается компенсации убытков, которые она понесла при реализации проекта Plastic Logic, предполагавшего создание гибких планшетов для школьников.

Владимир Аветисян был зампредом правления Роснано. При этом источник из его окружения, комментируя судебное разбирательство для Волга Ньюс, заявлял, что Аветисян был назначен зампредом правления в 2013 г., то есть уже после того, как проект Pastic Logic был одобрен советом директоров и профинансирован.

"В списке проектов, реализуемых руководимым Владимиром Аветисяном дивизионом Роснано, проект Plastic Logic никогда не значился. И правоохранительные органы с этим уже разобрались, претензий у них к Аветисяну нет. Арбитражный суд тоже разберется", - комментировал источник.

Отметим, что Владимир Аветисян также фигурирует в числе ответчиков по еще одному делу Чубайса. В его рамках Роснано требует взыскать 11,9 млрд руб. убытков с тех, кто отвечал за проект Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. 

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3