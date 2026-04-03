Арбитраж удовлетворил иск Роснано к Чубайсу и Аветисяну на 5,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск АО "Роснано" о солидарном взыскании убытков с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще нескольких физических лиц, в числе которых бизнесмен с самарскими корнями Владимир Аветисян, сообщает "Интерфакс".

Иск удовлетворен ко всем ответчикам, кроме Николая Тычинина. Всего ответчиками выступали семь человек.

Напомним, истец просил суд взыскать с ответчиков 3,89 млрд руб. и $20,45 млн. Слушания по делу проходят в закрытом режиме. Известно, что Роснано добивается компенсации убытков, которые она понесла при реализации проекта Plastic Logic, предполагавшего создание гибких планшетов для школьников.

Владимир Аветисян был зампредом правления Роснано. При этом источник из его окружения, комментируя судебное разбирательство для Волга Ньюс, заявлял, что Аветисян был назначен зампредом правления в 2013 г., то есть уже после того, как проект Pastic Logic был одобрен советом директоров и профинансирован.

"В списке проектов, реализуемых руководимым Владимиром Аветисяном дивизионом Роснано, проект Plastic Logic никогда не значился. И правоохранительные органы с этим уже разобрались, претензий у них к Аветисяну нет. Арбитражный суд тоже разберется", - комментировал источник.

Отметим, что Владимир Аветисян также фигурирует в числе ответчиков по еще одному делу Чубайса. В его рамках Роснано требует взыскать 11,9 млрд руб. убытков с тех, кто отвечал за проект Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти.