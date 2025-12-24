Суд арестовал имущество Аветисяна, Чубайса и других экс-менеджеров "Роснано"

Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства 13 человек по иску "Роснано". Взыскать планируется 11,9 млрд убытков с тех, кто отвечал за проект Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Этот проект начинали в 2011 году. Как считают представители компании сейчас, изначально были видны риски, но механизмы защиты прав госкомпании и государства никто не предусмотрел.

Ответчиками в суде сейчас выступают, в частности, Анатолий Чубайс, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, Юрий Удальцов, Андрей Кушнарев, Яков Уринсон и другие. У Аветисяна решили арестовать 3,6 млрд рублей, у Чубайса — 11,9 млрд рублей.

"Поскольку к ответчикам предъявлены исковые требования в том числе в иностранной валюте, размер требований АО "Роснано" к каждому из ответчиков для целей принятия обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества определяется по курсу Банка России на дату подачи иска (09.12.2025)", — уточнил также суд.

В материалах арбитража указано, что есть данные, что часть ответчиков находятся за переделами РФ, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела: Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г., возбуждены уголовные дела.

Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом. Ранее в компании заявляли, что весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта Crocus, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием. Это не первый иск "Роснано", в котором фигурирует Владимир Аветисян. В апреле 2025 г. стало известно о попытке привлечь его к субсидиарной ответственности в рамках дела о нереализованном проекте по выпуску планшетов Plastic Logic.