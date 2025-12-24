16+
Суд арестовал имущество Аветисяна, Чубайса и других экс-менеджеров "Роснано" В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат Арбитраж удовлетворил иск вдовы лидера группировки "Законовские" о базе на Олимпийской Экс-главе ТУ Росимущества Кинжабаеву вынесли приговор Предполагаемому главе группы "Пантюхинские" снова отказали в смягчении наказания

Суды Происшествия

Суд арестовал имущество Аветисяна, Чубайса и других экс-менеджеров "Роснано"

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства 13 человек по иску "Роснано". Взыскать планируется 11,9 млрд убытков с тех, кто отвечал за проект Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Этот проект начинали в 2011 году. Как считают представители компании сейчас, изначально были видны риски, но механизмы защиты прав госкомпании и государства никто не предусмотрел.

Ответчиками в суде сейчас выступают, в частности, Анатолий Чубайс, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, Юрий Удальцов, Андрей Кушнарев, Яков Уринсон и другие. У Аветисяна решили арестовать 3,6 млрд рублей, у Чубайса — 11,9 млрд рублей. 

"Поскольку к ответчикам предъявлены исковые требования в том числе в иностранной валюте, размер требований АО "Роснано" к каждому из ответчиков для целей принятия обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества определяется по курсу Банка России на дату подачи иска (09.12.2025)", — уточнил также суд.

В материалах арбитража указано, что есть данные, что часть ответчиков находятся за переделами РФ, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела: Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г., возбуждены уголовные дела.

Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом. Ранее в компании заявляли, что весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта Crocus, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием. Это не первый иск "Роснано", в котором фигурирует Владимир Аветисян. В апреле 2025 г. стало известно о попытке привлечь его к субсидиарной ответственности в рамках дела о нереализованном проекте по выпуску планшетов Plastic Logic.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

