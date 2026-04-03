Авито Реклама: на платформе появился инструмент для создания кастомных таргетингов

В Авито Рекламе появился "Конструктор аудиторий" — инструмент, который позволяет рекламодателям создавать в кабинете собственные таргетинги. Например, для рекламы нишевых продуктов, сложных B2B-решений или сезонных распродаж. Кастомные сегменты и алгоритмы искусственного интеллекта помогают бизнесам показывать релевантную рекламу и оптимально использовать маркетинговый бюджет.

Раньше в кабинете Авито Рекламы были доступны готовые шаблоны таргетингов по географии, социально-демографическим характеристикам и интересам. Они отличаются широким набором сегментов и высокой точностью, однако рекламодателям также необходимы более детальные настройки.

Новый инструмент решает эту задачу. Конструктор аудиторий позволяет рекламодателям создавать уникальные таргетинги на основе данных из CRM-систем или на базе аудиторных сегментов, похожих по поведению на текущих клиентов. Также формировать новые сегменты можно вручную.

"Рекламодателям важно привлекать пользователей, которые вероятнее совершат целевое действие: оставят заявку на обратный звонок или оформят заказ. Фокус на измеримый для бизнеса результат становится еще актуальнее сейчас, в период оптимизации маркетинговых бюджетов.

Конструктор аудиторий отвечает на запрос рынка. Новый инструмент позволяет создавать целевые аудиторные сегменты, настраивать таргетинг на них и, как следствие, добиваться максимальной отдачи от каждого вложенного в рекламу рубля", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Первый способ — создание таргетингов на основе обезличенных данных из CRM-систем — помогает показывать рекламу пользователям из клиентской базы. Загруженную аудиторию можно сочетать с основными таргетингами рекламного кабинета. Это позволяет формировать узкие сегменты и запускать персонализированные кампании. Такой подход эффективен в период сезонных предложений: например, при рекламе новогодних скидок на продление абонемента в фитнес-клуб.

Второй способ — создание аудиторий, похожих по поведению на текущую клиентскую базу рекламодателя. Бизнес загружает в кабинет хешированные данные, а собственные алгоритмы искусственного интеллекта, которые работают в кабинете, анализируют исходную аудиторию и находят похожих пользователей по сотням параметров. Например, по интересам, типам устройств, времени активности и другим. Это помогает рекламодателям находить новых клиентов с высокой вероятностью покупки и продвигать нишевые продукты, для которых сложно подобрать стандартный таргетинг.

Третий способ — ручной — подойдет, если бизнесу необходимо собрать сегмент по ряду конкретных характеристик: полу, возрасту, географии и интересам. Дополнительно в кабинете можно настраивать исключения или использовать правила отбора: "И", "ИЛИ", "НЕ". Например, в случае рекламы фитнес-браслета, охватить целевую аудиторию можно несколькими комбинациями: пользователи iOS "ИЛИ" Android, интересуются фитнесом "ИЛИ" бегом.

Создавать собственные кастомные таргетинги можно в кабинете Авито Рекламы в разделе "Аудитории". Подробнее о настройке — на сайте Авито Рекламы.