CARCADE приняла участие в Дне карьеры НИУ "МЭИ"

Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) приняла участие в Дне карьеры, который состоялся 26 марта в Национальном исследовательском университете "МЭИ". Мероприятие стало одним из ключевых карьерных событий весны для студентов и выпускников вуза.

В Дне карьеры приняли участие более 90 компаний-работодателей, включая ведущие российские организации из различных отраслей. На площадке собрались представители бизнеса, студенты и преподаватели для обсуждения карьерных возможностей и требований современного рынка труда.

Ключевым событием стала конференция для партнёров и работодателей, на которой участники обсудили развитие кадрового потенциала, а также возможности дополнительного профессионального образования и взаимодействия бизнеса с университетом.

На стенде CARCADE студенты и выпускники смогли напрямую пообщаться с представителями компании, узнать о карьерных возможностях в сфере лизинга и получить рекомендации по построению профессионального трека.

"Для нас участие в Дне карьеры — это возможность не только рассказать о компании и отрасли лизинга, но и выстроить прямой диалог с будущими специалистами. Мы видим высокий интерес студентов к финансовому сектору и отмечаем, что молодые кандидаты всё чаще обращают внимание не только на карьерные перспективы, но и на возможности профессионального развития внутри компании", — прокомментировала Юлия Елисеева, руководитель отдела подбора и адаптации персонала лизинговой компании CARCADE.

Участие в подобных мероприятиях позволяет CARCADE развивать бренд работодателя и укреплять сотрудничество с ведущими образовательными учреждениями страны.