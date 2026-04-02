В 2025 г. в регионе выявили 32 нелегальных участника финансового рынка

В прошлом году в Самарской области Банк России выявил 32 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них (28 субъектов) - "черные кредиторы", сообщает пресс-служба регулятора. Также обнаружены две организации с признаками финансовых пирамид. Еще две компании незаконно публично привлекали инвестиции граждан.

Нелегальным кредитованием занимались в основном псевдоломбарды и комиссионные магазины. Большинство таких организаций обнаружены в Самаре и Тольятти. Они выдавали потребительские займы под залог автомобилей, бытовой техники и изделий из золота и серебра. При этом заключались договоры купли-продажи, хранения, комиссии. Информация о выявлении таких организаций передается в правоохранительные органы.

"Нелегальные кредиторы могут менять условия договора без уведомления клиента, начислять завышенные проценты, продавать заложенное имущество до наступления срока выкупа, - объясняет управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. - Настоящий ломбард выдает залоговый билет с четко прописанными условиями займа. Проверить, легально ли работает ломбард, можно в государственном реестре ломбардов на сайте Банка России".

При взаимодействии с любой финансовой организацией важно проверять, действительно ли она работает в правовом поле. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе "Проверить участника финансового рынка".