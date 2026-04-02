Т2 обеспечила связью первый отечественный серийный электромобиль

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
T2, российский оператор мобильной связи, подключил к своей сети первый отечественный серийный электромобиль Атом, разработанный на собственной платформе с нуля. Оператор интегрировал eSIM-профиль во все версии электромобилей. Это позволяет обеспечить стабильную работу цифровых пользовательских сервисов и телематических систем автомобиля. При этом информация передается по автономному каналу, что гарантирует защищенность систем.

Фото: пресс-служба Атома

Компания усиливает позиции в сегментах B2B и M2M и развивает партнерство с российской ИТ-компанией "КАМА" — разработчиком Атома. Для проекта T2 разработала отдельную схему передачи данных с разграничением технического и пользовательского трафика, что позволило повысить уровень защищенности и организовать использование услуг связи в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Связь оператора обеспечивает непрерывную передачу технических параметров транспортного средства: статуса батареи, электродвигателя, датчиков и других систем. В сочетании с цифровой инфраструктурой автомобиля это позволяет дистанционно обновлять программное обеспечение, отслеживать техническое состояние автомобиля и поддерживать функции безопасного вождения. Информация поступает по изолированному каналу, что исключает риски утечки или взлома извне.

Пользовательский трафик выделен в отдельный контур с доступом в интернет. Благодаря eSIM-профилю T2 водитель может пользоваться навигацией, музыкальными и видеосервисами, онлайн-картами и другими цифровыми возможностями мультимедийной платформы автомобиля. В перспективе владельцы Атома смогут самостоятельно выбирать подходящий объем трафика для мультимедиа и оплачивать услуги связи напрямую оператору через личный кабинет.

Александр Мнацаканьян, заместитель генерального директора по стратегическому планированию Т2:

"Безусловно, рынок электромобилей остается интересной растущей нишей мирового и отечественного автопрома. Ее развитие напрямую зависит от возможностей цифровизации опыта, поэтому связь занимает в этом бизнесе одну из ключевых ролей. Автомобиль начинает примерять на себя новые роли, включая функции "цифрового гаджета", где связь выступает базовой инфраструктурой для всех сервисов — от телематики до мультимедиа. В этой модели оператор становится частью продукта. Уже сегодня T2 создает кастомные решения для автопроизводителей и готова масштабировать их под задачи рынка: от проектирования архитектуры передачи данных до обеспечения высокого уровня их безопасности".

Юрий Загайнов, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса МР "Волга" Т2:

"В регионах Приволжья исторически сконцентрирован мощный кластер автопроизводителей — это и крупные заводы, и поставщики компонентов. Мы видим высокий потенциал для внедрения решений Т2 в области цифровизации автомобилей. Проект, реализованный с электромобилем Атом — не просто локальный кейс, это технологический задел для создания и дальнейшего внедрения инновационных решений для автомобилестроения. На базе этого опыта мы уже готовы предлагать автопрому масштабируемые цифровые разработки. Наша цель — стать для отрасли не просто оператором связи, а значимым технологическим партнером".

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

