Билайн вновь взял гран-при премии "Золотое приложение"

Приложение оператора забирает главную награду уже второй раз подряд.

Гран-при премии "Золотое приложение" по итогам 2025 года получил Билайн. Среди номинантов — не только представители телекома, но и других отраслей: от фастфуда до страхования. Жюри оценивало мобильные приложения компаний с точки зрения удобства и преимуществ для пользователей.

Билайн в новой версии своего мобильного приложения (12+) сделал акцент на быстром доступе к ключевым сценариям, прозрачном отслеживании расходов, инструментах защиты от спама и мошенничества, а также на сервисах для повседневной жизни. По данным компании, ежемесячная аудитория приложения составляет 13,5 млн пользователей.

Сайт Билайна также победил в номинации "Лучший usability / UX" за удобство и понятность пользовательского пути. Сервис "Книги Билайн" вместе с партнером red_mad_robot занял третье место в номинации "Развлекательный ресурс, медиапортал".

"И сайт, и приложение сегодня — ключевые инструменты продаж и обслуживания в Билайне. Мы знаем, что клиенты приходят к нам не "посмотреть на фишки", а решить свой вопрос. Поэтому для нас особенно ценно, что эксперты рынка, отметили именно качество пользовательского опыта. Клиенты становятся требовательнее и не прощают неудобства. Нас сравнивают не только с другими операторами, но и с диджитал сервисами ежедневного использования. Оценивают не то, сколько всего есть в приложении, а то, как легко там решается конкретная задача. И мы стремимся к тому, чтобы стать настоящим диджитал помощником для наших пользователей — понятным, быстрым и дружелюбным", — отметила Елена Конькова, директор центра по развитию клиентского опыта на диджитал витринах Билайна.

"Золотой сайт" — одна из старейших российских премий интернет-проектов. Позже ее дополнило "Золотое приложение", гран-при в котором Билайн забирает второй раз подряд. В 2024 году приложение оператора получило крупнейшее обновление в истории, где особый акцент был сделан на безопасности, упрощенной навигации и в целом снижении когнитивной нагрузки для пользователей. В этом году повестка стала шире: признание получили все основные цифровые каналы Билайна — и приложение, и сайт.