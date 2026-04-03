Билайн вновь взял гран-при премии "Золотое приложение"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Приложение оператора забирает главную награду уже второй раз подряд.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Гран-при премии "Золотое приложение" по итогам 2025 года получил Билайн. Среди номинантов — не только представители телекома, но и других отраслей: от фастфуда до страхования. Жюри оценивало мобильные приложения компаний с точки зрения удобства и преимуществ для пользователей.

Билайн в новой версии своего мобильного приложения (12+) сделал акцент на быстром доступе к ключевым сценариям, прозрачном отслеживании расходов, инструментах защиты от спама и мошенничества, а также на сервисах для повседневной жизни. По данным компании, ежемесячная аудитория приложения составляет 13,5 млн пользователей.

Сайт Билайна также победил в номинации "Лучший usability / UX" за удобство и понятность пользовательского пути. Сервис "Книги Билайн" вместе с партнером red_mad_robot занял третье место в номинации "Развлекательный ресурс, медиапортал".

"И сайт, и приложение сегодня — ключевые инструменты продаж и обслуживания в Билайне. Мы знаем, что клиенты приходят к нам не "посмотреть на фишки", а решить свой вопрос. Поэтому для нас особенно ценно, что эксперты рынка, отметили именно качество пользовательского опыта. Клиенты становятся требовательнее и не прощают неудобства. Нас сравнивают не только с другими операторами, но и с диджитал сервисами ежедневного использования. Оценивают не то, сколько всего есть в приложении, а то, как легко там решается конкретная задача. И мы стремимся к тому, чтобы стать настоящим диджитал помощником для наших пользователей — понятным, быстрым и дружелюбным", — отметила Елена Конькова, директор центра по развитию клиентского опыта на диджитал витринах Билайна.

"Золотой сайт" — одна из старейших российских премий интернет-проектов. Позже ее дополнило "Золотое приложение", гран-при в котором Билайн забирает второй раз подряд. В 2024 году приложение оператора получило крупнейшее обновление в истории, где особый акцент был сделан на безопасности, упрощенной навигации и в целом снижении когнитивной нагрузки для пользователей. В этом году повестка стала шире: признание получили все основные цифровые каналы Билайна — и приложение, и сайт.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

