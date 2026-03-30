Гидрометцентр: Самарскую область ждет аномальное лето

Появился полный прогноз аномалий средней температуры воздуха и осадков на лето в Самарской области. Его составили специалисты Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, июнь на большей части территории области будет жарким. Среднемесячная температура воздуха превысит норму (+19,1 градуса) более, чем на 1 градус.

Исключение составит северо-восток региона. Там показатели будут около нормы. По осадкам в июне аномалий не ожидается. Норма для этого месяца 52 мм.

Июль также обещает стать аномально жарким. Среднемесячная температура воздуха на всей территории региона ожидается выше нормы (21,1 градуса) более, чем на 1 градус. Осадки прогнозируют на стандартном уровне — 48 мм.

В августе же в Самарской области ожидают аномалию по осадкам. Их выпадет больше нормы, которая составляет 42 мм. Среднемесячная температура воздуха составит около 19,2 градуса, что соответствует многолетним значениям.