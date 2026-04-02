У мусорного регоператора сменился директор

АО "Экология", имеющее статус регионального оператора по обращению с ТКО, возглавил Максим Паис. Ранее он работал в министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области.
По данным Seldon.Basis, Паис занял кресло гендиректора компании 18 марта. До того он в статусе замминистра возглавлял департамент по обращению с ТКО в минприроды региона, куда, в свою очередь, перешел с должности начальника управления охраны окружающей среды АО "Самаранефтегаз".
Максим Паис стал пятым руководителем "Экологии" с момента получения ею статуса регоператора в ноябре 2024 года. Этот пост последовательно занимали Константин Ряднов (с сентября по декабрь 2024 г.), Екатерина Циркун (с декабря 2024-го по март 2025-го), Андрей Шестаков (с марта 2025-го по март 2026-го) и Роман Комаров (исполнял обязанности с 6 по 18 марта 2026 года).
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.
... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.
... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.