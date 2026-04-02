У мусорного регоператора сменился директор

АО "Экология", имеющее статус регионального оператора по обращению с ТКО, возглавил Максим Паис. Ранее он работал в министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области.

По данным Seldon.Basis, Паис занял кресло гендиректора компании 18 марта. До того он в статусе замминистра возглавлял департамент по обращению с ТКО в минприроды региона, куда, в свою очередь, перешел с должности начальника управления охраны окружающей среды АО "Самаранефтегаз".

Максим Паис стал пятым руководителем "Экологии" с момента получения ею статуса регоператора в ноябре 2024 года. Этот пост последовательно занимали Константин Ряднов (с сентября по декабрь 2024 г.), Екатерина Циркун (с декабря 2024-го по март 2025-го), Андрей Шестаков (с марта 2025-го по март 2026-го) и Роман Комаров (исполнял обязанности с 6 по 18 марта 2026 года).