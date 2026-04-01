16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сайт ВСК признан лучшим среди страховых компаний Бизнес сможет создавать корпоративных ИИ-агентов на базе ГигаЧат Ультра Эксперт ИТ-холдинга Т1: Для полноценной работы с данными требуется агентный подход ИТ-холдинг Т1: после "бума" импортозамещения ИТ-индустрия превратилась из рынка соискателя в рынок работодателя VK Tech выбрал систему "Сфера.Архитектура" для применения в проектах внедрения

ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1: после "бума" импортозамещения ИТ-индустрия превратилась из рынка соискателя в рынок работодателя

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 408
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Найм в ИТ-отрасли претерпевает кардинальные изменения: по данным агрегаторов по поиску работы, в 2025 году количество резюме в ИТ выросло на 11%, а число вакансий сократилось на 13%. На этом фоне компании переходят от массового найма к более точечному подбору. Об этом заявила заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова на Т1 Форуме.

Фото: предоставлено Холдингом Т1

Несмотря на общее сокращение количества вакансий, остается большой спрос на опытные кадры. Особенно востребованы DevOps-инженеры, разработчики ПО, мидл- и синьор-специалисты в области ИИ, машинного обучения, аналитики данных и кибербезопасности.

Отдельным приоритетом становится работа с молодежью и системой образования. Если раньше участие бизнеса в подготовке студентов во многом было инициативой самих компаний, то теперь эта работа становится системной и ведется совместно с государством и вузами. Например, ИТ-холдинг Т1 планирует до конца 2026 года инвестировать в развитие специалистов, в том числе молодых экспертов в рамках постановления Минцифры, 2 млрд рублей. Такой подход позволяет не только увеличивать кадровый резерв, но и сокращать разрыв между требованиями рынка и навыками выпускников.

Существенный фактор, который также влияет на HR-процессы и рынок труда в целом, — это искусственный интеллект. ИИ может взять на себя рутинные задачи в HR, но он не заменит человека там, где нужно понимать психологию людей, разрешать конфликты, формировать команды и принимать стратегические решения. В ИТ-холдинге Т1 этот инструмент уже применяется достаточно активно. Холдинг развивает цифровизацию HR-процессов и собственные решения в этой области. Внутри компании также действует программа ИИ-зации, которая началась с обучения руководителей и развития цифровой культуры.

"Несмотря на стремительную автоматизацию рутинных процессов, HR сохранит свою ключевую роль и в будущем. Автоматизация освобождает HR для главного — формирования культуры, которая позволит привлекать таланты, развивать компетенции будущего и создавать гибкость, необходимую для побед в меняющемся мире. HR перестает быть функцией обслуживания и становится архитектором человеческого капитала компании", — подчеркнула Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Сегодня HR не ограничивается наймом, адаптацией и кадровым сопровождением, а играет гораздо более стратегическую роль, непосредственно влияя на устойчивость бизнеса. В 2025 году 65% крупных российских компаний отметили рост ценности HR и усиление его влияния на бизнес. В условиях нестабильности ИТ-рынка эффективное развитие специалистов, их мотивация и формирование команд под ключевые проекты становятся решающими для финансовых результатов и будущего успеха компаний.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3