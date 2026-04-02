Жительница Новокуйбышевска отправится в колонию на 10 лет за покушение на сбыт наркотиков

Новокуйбышевский суд лишил свободы, ранее уже судимую, местную жительницу за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным следствия, в январе 2026 г. женщина вступила в преступный сговор с неустановленным лицом. Куратор организовал тайник на территории Самары и поместил туда наркотическое средство. Подсудимая забрала из тайника оптовую партию наркотиков, с целью сбыть ее в Новокуйбышевске, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал женщину виновной по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей" и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Дело куратора выделено в отдельное производство.