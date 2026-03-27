Лже-инвалид из Отрадного осуждена за мошенничество

Жительница Отрадного признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Установлено, что 53‑летняя жительница Отрадного предоставила фиктивные медицинские документы, на основании которых незаконно получила статус инвалида. В период с мая 2021 г. по январь 2026 г. гражданка получала страховую пенсию по инвалидности и компенсацию на оплату ЖКУ. Ущерб бюджету составил свыше 1,4 млн рублей.

Суд признал ее виновной в совершении преступления по статье "Мошенничество при получении выплат".

Подсудимая добровольно возместила причиненный ущерб.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.